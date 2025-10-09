Gemma Galgani piange dopo la fine della conoscenza con Mario Lenti a Uomini e Donne e Tina Cipollari prova a consolarla.

Lacrime amare per Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 9 ottobre 2025. Tutto inizia con Maria De Filippi che chiama al centro dello studio la dama di Torino mandando, poi, in onda un filmato in cui Gemma, ancora in studio, piange ammettendo di stare male per l’immagine di sé data nel corso della puntata facendo riferimento agli attacchi rivolti a Mario Lenti. “Sono rimasta troppo male” – dice la dama tra le lacrime. “Non sono così; è che sono in conflitto anche con me stella”, aggiunge ancora la dama di Torino senza smettere di piangere.

A scatenare la reazione di Gemma è stata la scelta condivisa di chiudere la frequentazione con Mario Lenti. Nella scorsa puntata, Gemma ha annunciato di non essere più interessato alla sua conoscenza mentre il cavaliere ha aggiunto non solo di essere d’accordo ma di non provare alcuna attrazione fisica nei confronti della dama.

Gemma Galgani piange per Mario Lenti: il siparietto con Tina Cipollari

Nella puntata di Uomini e Donne del 9 ottobre 2025, Gemma Galgani e Mario Lenti tornano a confrontarsi ma non c’è il dietrofront da parte del cavaliere che ha deciso di non uscire più con la dama di Torino che, invece, sperava di aver trovato un uomo con cui poter costruire una frequentazione stabile. Le lacrime di Gemma catturano così le attenzioni di Tina Cipollari che corre in soccorso della dama.

La bionda opinionista e la dama di Torino tornano a dare vita ad un simpatico siparietto, simile a quello visto negli anni scorsi. Tina, infatti, accompagna Gemma dietro le quinte invitandola a calmarsi. “Ti vuoi sdraiare?”, chiede Tina, pronta ad alleviare la sofferenza di Gemma, alle prese con una nuova delusione sentimentale.

