Gemma Galgani piange per Maurizio a Uomini e Donne/ Tina: “Mi sento in colpa perché…”

Tina Cipollari difende Gemma Galgani

“Io ti voglio bene, ma non voglio più andare avanti ma quel bene che provo oggi non è sufficiente per darti quello che desideri te”, puntualizza Maurizio in studio. Di fronte alle lacrime di Gemma, Tina Cipollari prova a farla ragionare: “Lo sai perché voleva andare avanti con te? Perché non mettendosi più al centro avrebbe perso popolarità. Lui ti ha abbindolata per portarti agli eventi e mi sento anche un po’ in colpa perché ho visto il tuo interesse e ti ho buttata tra le sue braccia”.

Antonella Perini di Uomini e Donne: "Ho rinunciato al Grande Fratello"/ "Luca Panont? Tanti ostacoli ma…"

“Gemma ti sei salvata”, interviene Gianni Sperti. “L’hai chiamata cinque volte mentre era in treno. Un uomo che non è interessato non lo fa”, dice ancora Gianni. “Mi dici il motivo di quelle telefonate?“, chiede Gemma. “Il motivo è che si avvicinano le feste e ci sono tanti eventi a cui presenziare”, dice ancora Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Maurizio a Uomini e Donne/ "Cerchi le tardone perché sono..."

Gemma Galgani e lo scontro con il nuovo cavaliere Roberto

Gemma Galgani prende atto della decisione di Maurizio di chiudere definitivamente la conoscenza puntando il dito anche contro Elena, la signora con cui sta uscendo il cavaliere. “Non capisco neanche questa frequentazione. Ci sono tante cose che non mi tornano”, spiega Gemma non nascondendo la delusione e il nervosismo. Il confronto tra Gemma ed Elena coinvolge Aurora che punta il dito contro la Galgani. “Ti devi vergognare, sei aggressiva verso le altre donne”, dice la Tropea.

A difendere Gemma è Barbara De Santi che accusa Aurora di fare la stessa cosa dietro le quinte. “Lei almeno lo fa davanti non come te utilizza epiteti brutti come quelli che hai usato nei confronti di Gianni”, sbotta la De Santi. Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di un uomo giunto in trasmissione per conoscere Gemma. “Ho sempre pensato che tu fossi una donna di classe, ma quello che ha visto non mi piace perché c’è un uomo che non ti piace e tu gli corri dietro”, dice Roberto, il nuovo cavaliere che poi annuncia di aver cambiato idea su Gemma chiedendo di poter restare comunque in trasmissione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e la richiesta a Maurizio, Uomini e Donne/ "Ricominciamo, lasciamo da parte il passato"

Gemma Galgani e la fine della frequentazione con Maurizio

Gemma Galgani non trova pace a Uomini e Donne. Presente dalla prima puntata della prima stagione del trono over, la dama di Torino, nonostante le delusioni affrontate nel corso degli anni, ha sempre sperato di poter trovare l’amore. A settembre, con l’inizio della nuova stagione, l’incontro con Maurizio le aveva restituito fiducia e voglia di credere ancora nell’amore. Dopo più di un mese di frequentazione, tuttavia, di fronte al mancato bacio, Gemma ha chiesto più chiarezza trovando, tuttavia, un muto dall’altra parte. Nonostante tutto, però, Gemma ha deciso di seguire il cuore chiedendo una nuova possibilità a Maurizio.

Nella puntata del 18 ottobre, così, la dama ha espressamente chiesto a Maurizio di dimenticare tutto e ricominciare ricevendo un no come risposta. Di fronte alla risolutezza di Maurizio, Gemma ha svelato di aver ricevuto una risposta diversa dopo avergli rivolto la stessa domanda in privato.

Le lacrime di Gemma Galgani

Nello studio, da Gianni Sperti e Tina Cipollari fino alle dame e ai cavalieri del parterre, si sono schierati in massa con Gemma Galgani accusando Maurizio di prenderla in giro e di portarla con sè solo agli eventi. Accuse che il cavaliere ha rigettato scontrandosi soprattutto con Tina e Gianni. Il momento difficile di Gemma, però, non è ancora finito.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, nella puntata in onda oggi, giovedì 19 ottobre, Gemma continuerà ad essere al centro delle dinamiche non riuscendo a trattenere le lacrime. A consolarla sarà proprio Tina Cipollari che, mai come questa volta, punta il dito soprattutto contro Maurizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA