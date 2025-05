Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani non demorde e continua a provarci con Arcangelo ma il cavaliere scappa

Ieri si è svolta una nuova registrazione del dating show e dalle anticipazioni si scopre che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne. L’attenzione e lo spazio è stata quasi tutta catalizzata dalla scelta di Gianmarco Steri tra Nadia e Cristina ma anche il trono over ha regalato dinamiche con la nascita di una nuova coppia ed il ritorno di Giovanni Siciliano a corteggiatore Francesca Cruciani. Il momento più imbarazzante, però, lo ha regalato Gemma e la sua insistenza nei confronti di Arcangelo.

Gemma Galgani ed Arcangelo hanno iniziato una frequentazione nelle settimane scorse ma mentre la dama torinese sin da subito si è mostrata interessata e invaghita, il cavaliere si è sempre dimostrato freddo e distaccato e quando ha deciso di troncare la conoscenza Gemma non l’ha presa bene. Arcangelo ha chiuso con Gemma per conoscere meglio Marina finendo così nel mirino degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che lo hanno accusato di aver giocato con la Galgani. Quest’ultima non si è però persa d’animo e continua a cercare di riconquistarlo. E così dopo aver elemosinato un bacio stando alle anticipazioni Uomini e Donne fornire da Lorenzo Pugnaloni nella registrazione di ieri ha ricorso il cavaliere per avere un confronto.

Gemma Galgani prega Arcangelo per parlare ma lui scappa in bagno: scena imbarazzantissima a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di ieri, 11 maggio 2025, fornite da Lorenzo Pugnaloni l’attenzione per più di un’ora è stata catalizzata da Gemma. La dama non demorde ed ha chiesto ad Arcangelo un confronto. Al rifiuto del cavaliere, però, la scena ha preso dei contorni surreali e imbarazzanti con la dama torinese che lo rincorreva per lo studio pregandolo di parlare. Ad un certo punto Arcangelo se ne è andato e si chiuso in bagno mettendosi un cuscino davanti pur di non proferire parola.

Insomma, Gemma è ancora invaghita di Arcangelo e non demorde nonostante tutto. Va anche aggiunto, però, che il cavaliere non è stato per nulla chiaro e sincero con lei e fino all’ultimo l’ha sempre illusa prima preferendole Marina mentre adesso sta conoscendo meglio Cinzia. Oggi si terrà l’ultima registrazione della stagione del dating show e si parlerà solo di Trono Over cosa succerà tra Gemma Galgani e Arcangelo?