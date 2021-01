Gemma Galgani/ Preoccupata per Ninetta: “Ha la bronchite”. Il sostegno dei fan

Gemma Galgani, storica dama del trono over di Uomini e Donne, ha condiviso sui social la preoccupazione per la sua piccola Ninetta, il cane che la sorella Silvana ha adottato qualche mese: “Amore, Ninetta adorata, ha la bronchite, sta facendo l’Aerosol! Creaturina! Ninetta facciamo un tifo per te e con l’amore, si supera tutto!”, ha scritto la dama torinese sul suo profilo Instagram pubblicando un video della cagnolina. Tantissimi i messaggi dei suoi follower che fanno il tifo per Ninetta: “Forza Ninetta sei dolcissima”, “Amore.. spero che tutto passi” e “Coraggio dolce Ninetta, buona guarigione”, hanno scritto alcuni utenti. Gemma Galgani è da sempre molto affezionata agli animali, basti ricordare il dolore per la morte del suo gatto Piripicchio nel 2016. Qualche settimana fa, in un lungo post, la dama torinese aveva raccontato la storia della piccola Ninetta.

Gemma Galgani e la storia di Ninetta

A novembre Gemma Galgani ha scritto un post sul suo profilo Instagram poche ore dopo un’operazione a cui è stata sottoposta Ninetta: “Grazie a tutte voi la storia di Ninetta è una di quelle tristi storie di cani sfruttati, maltrattati, strumentalizzati da esseri incivili… Ninetta è la mamma di tanti cagnolini sparsi ovunque perché era tenuta schiava solo per matrificare poi le venivano tolti i piccolini e via con altre gravidanze! Quindi era decalcificata, sfinita…”. La dama del trono over ha raccontato che sua sorella Silvana è andata al canile e l’ha adottata: “Silvana l’ha rimessa in piedi, ma le ha ridato la dignità, purtroppo le troppe gravidanze avevano lasciato dei segni seri nel suo piccolo corpicino!”. Gemma Galgani ha raccontato a triste storia di Ninetta, ora felice insieme alla sorella Silvana, per condannare tutti coloro che maltrattano gli animali.

