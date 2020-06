Gemma Galgani/ “Primo bacio con Sirius, anche se a stampo” (Verissimo)

Pubblicità

Gemma Galgani continua a godersi la conoscenza con Sirius. Il rapporto tra la dama di Uomini e Donne e Nicola Vivarelli continua e a confermare tutto è proprio Gemma che, attraverso le pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, racconta il romantico incontro con il 26enne, concluso anche con un bacio, seppur a stampo e con la mascherina. Da sempre romantica e innamorata dell’amore, Gemma nonostante non sia più una ragazzina non ha mai rinunciato ai propri sogni. Dopo aver visto nascere tantissime storie nello studio di Uomini e Donne, alcune coronate con il matrimonio e con la nascita dei figli, la Galgani spera di poter presto avere il suo lieto fine. Il 2020, seppur in una situazione difficile, ha portato nella vita della Galgani il 26enne Nicola che, dopo averla corteggiata tramite chat, si è presentato in studio, deciso a conoscerla. Nonostante le critiche ricevute, Gemma ha portato avanti la sua conoscenza con Sirius che starebbe continuando anche ora che su Uomini e Donne è calato il sipario. Tra la dama storica del trono over e Sirius, dunque, nascerà l’amore? In attesa di scoprirlo, Gemma ripercorrerà le tappe della sua vita ai microfoni di Verissimo, nella puntata in onda il 13 giugno.

Pubblicità

GEMMA GALGANI E SIRIUS NICOLA VIVARELLI: ARRIVA IL PRIMO BACIO

Primo bacio tra Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli. Dopo essere stati criticati per il mancato contatto fisico davanti alle telecamere, Gemma e Nicola si sono scambiati il primo bacio. A raccontare tutto è stata proprio Gemma. La dama e il 26enne si sono visti a Roma e, insieme, hanno trascorso una romantica giornata che si è conclusa con un bacio a stampo. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano” – ha raccontato Gemma a Uomini e Donne Magazine. La dama, poi, ha aggiunto: “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”. Come fa sapere il Vicolo delle News, inoltre, pare che Sirius, nelle scorse ore si trovasse a Torino e chissà che non abbia trovato il modo per incontrare la Galgani. Tra Gemma e Sirius, dunque, la conoscenza continua e c’è chi è pronto a scommettere sulla loro presenza a Temptation Island 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA