Gemma Galgani: primo incontro intimo con Silvio?/ “Ci vuole eros e romanticismo”

Gemma Galgani e Silvio: arriva il primo incontro intimo?

Gemma Galgani e Silvio formano la nuova coppia di Uomini e Donne che sta appassionando il pubblico del programma di Maria De Filippi. La dama e il cavaliere si frequentano da circa un mese e tra i due ci sono stati baci e coccole. Tuttavia, il cavaliere ha più volte fatto intendere di voler andare oltre con Gemma autoinvitandosi anche a casa della dama la cui reazione ha scatenato le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gemma, infatti, non ha mostrato molto entusiasmo all’idea di trascorrere una serata con Silvio nella propria casa, ma ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, spiega il motivo della sua reazione.

“La mia casa è invasa dagli scatoloni perché al rientro a Torino, dopo due anni di vita a Roma, non è stato facile riprendere le mie abitudini sabaude. Ancora non ho neanche invitato le mie sorelle! Credo però che l’accoglienza debba essere sacra e perfetta, curando ogni piccolo particolare, a partire dalle luci soffuse con candele sparse. Cerco di creare la giusta atmosfera perché credo che anche i dettagli possano contribuire a rendere magica la mia serata”, le parole di Gemma.

Gemma Galgani: ecco cosa dev’esserci per il primo incontro con Silvio

Gemma Galgani, con Silvio, ha ritrovato la voglia di mettersi nuovamente in gioco. Tuttavia, spesso, il linguaggio “colorito” di Silvio, l’ha frenata. Più volte, infatti, la Galgani ha evitato di lasciarsi andare, ma non nega che in futuro quel momento arriverà. Come immagine, dunque, Gemma il primo incontro con Silvio? “Ci vuole amore, un pizzico di eros è vero, ma anche l’istinto, la passione e soprattutto – elemento fondamentale al quale non potrei mai rinunciare – il romanticismo. Altrimenti come una candela non mi accendo… anzi, mi spengo lentamente”, svela la dama.

Gemma, infine, non nasconde di essere una donna a cui piace sedurre “con particolari che possono essere sia una guêpière o delle calze autoreggenti”. Silvio, dunque, è il principe azzurro che Gemma aspettava da tempo? Per il momento, la dama non si sbilancia.











