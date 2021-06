Gemma Galgani pronta a corteggiare le donne?/ Giorgio Manetti: “Credibilità zero!”

Gemma Galgani pronta a corteggiare le donne a Uomini e donne? E’ bastata una battuta di Luca Zanforlin, intervenuto nelle puntate finali per presentare il suo libro, a scatenare i fan del dating show di Maria de Filippi. Proprio Zanforlin ha fatto una esternazione che ha strappato un sorriso a tutti e anche una risposta dalla dama torinese che non si è tirata di certo indietro. L’ex autore di Amici ha rivelato di rivedersi molto in Gemma e le ha consigliato di allargare la mente, magari buttandosi sulle donne. La sua risposta? “Perchè no?” . In molti sono convinti che possa essere questa la chiave giusta per riuscire a capire cosa fare e come evolverà la sua situazione personale, ma la risposta ha dato un po’ fastidio a Giorgio Manetti.

Gemma Galgani pronta a corteggiare le donne? La risposta di Giorgio Manetti

L’ex gabbiano toscano che per due anni ha avuto il suo bel da fare proprio con la bella Gemma Galgani salvo poi dirsi addio con tanto di polemiche e scontri, ha avuto modo di rispondere a tono su questa eventualità. In particolare, in un’intervista a NuovoTv ha dichiarato che ognuno è libero di amare chi vuole, ma se Gemma vuole rivolersi al pubblico femminile non sarebbe di certo una bella idea o, meglio, una cosa credibile visto che da anni cerca un uomo e non ha mai detto la sua riguardo alla possibilità che possano piacerle le donne: “Perderebbe completamente credibilità, visto che da dodici anni dice di cercare un uomo”

