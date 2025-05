Mercoledì 7 maggio Gemma Galgani ha lasciato tutti di stucco a Uomini e Donne. Durante la puntata, la dama torinese ha fatto una richiesta choc e Maria De Filippi si è imbarazzata ripetendo a tutti quello che aveva domandato la donna. Il tutto è accaduto mentre Arcangelo e Tina Cipollari litigavano sonoramente dato che l’opinionista non crede ad una parola di quello che dice il cavaliere bergamasco. Così, tra i tafferugli, Gemma Galgani ha pronunciato una frase choc attirando tutta l’attenzione su di sè. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Più di 70 anni e un fisico invidiabile, la dama torinese ormai veterana del programma di Canale 5 non perde occasione per far parlare di sè. E sarà la primavera o la voglia di innamorarsi, fatto sta che anche questa volta ha mostrato di volersi ancora mettere in gioco con uno stratagemma “hot”. Una richiesta diretta e mirata, proprio mentre Tina Cipollari si stava scagliando contro il suo pretendente Arcangelo. Proprio in quel momento Gemma Galgani è intervenuta chiedendo una mentina per farsi poi baciare dal suo cavaliere.

Gemma Galgani chiede una mentina a Gloria a Uomini e Donne, Maria De Filippi senza parole: “Tina, hai sentito?“

“Dammi una mentina“, ha detto Gemma Galgani rivolgendosi a Gloria del parterre femminile. Subito Maria De Filippi si è imbarazzata chiedendo a tutti se avessero capito cos’ha detto la dama torinese. La conduttrice si è poi rivolta anche a Tina Cipollari, ribadendo le parole della donna: “Hai sentito cos’ha detto? Ha chiesto a Gloria una mentina!“. Insomma, Gemma ha chiesto in maniera esplicita di voler baciare Arcangelo davanti a tutti, e non un bacio qualsiasi ma un bacio passionale, con tanto di mentina per essere più “appetibili”. Il tutto si è concluso con grandi risate da parte del pubblico anche se i telespettatori da casa non hanno perdonato la spavalderia della Galgani: “Tina sbaglia i modi ma come sempre ha ragione da vendere“, scrivono sul profilo ufficiale del dating show: “Gemma, x un bacio, e mi fermo qua, venderebbe l’anima al diavolo…Forse la pena supera la tenerezza“.