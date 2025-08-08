Gemma Galgani si prepara al ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne con un nuovo look.

Tra poche settimane, Gemma Galgani tornerà ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e Donne per rimettersi nuovamente in gioco e provare a cercare ancora una volta l’amore. La scorsa stagione non è stata molto fortunata per la dama di Torino che, sebbene abbia conosciuto e frequentato diversi cavalieri, ha ricevuto solo delusioni. Ultima quella vissuta con Arcangelo con il quale sperava di poter avere una vera storia ma con il quale c’è stata una rottura con tanti accuse e frecciatine.

Gemma, tuttavia, non getta la spugna ed è pronta ad affrontare una nuova stagione durante la quale potrebbe ritrovare nel parterre maschile proprio Arcangelo. Per prepararsi all’inizio della nuova stagione, Gemma ha deciso di dare una sistemata al look.

La nuova immagine di Gemma Galgani prima del ritorno a Uomini e Donne

Dalla prima puntata del trono over di Uomini e donne ad oggi, Gemma Galgani è cambiata notevolmente, soprattutto nel look che, con il tempo, è diventato sempre più moderno, elegante e e raffinato. Anche il colore dei capelli è spesso cambiato mentre ciò che non cambia mai è la frangia a cui la dama di Torino non rinuncia affatto.

Gemma, così, si è recata nel suo salone di fiducia per sistemare la frangia. “Bravi e la frangia solo Vinci me taglia fluttuante e poi il mio biondo baby” bra-vis-simi”, scrive Gemma sotto il post del salone di bellezza. Sorridente e in splendida forma come potete vedere dalla foto qui in alto, dunque, Gemma è pronta ad affrontare la nuova stagione di Uomini e Donne. A settembre, dunque, la dama storica del trono over sarà più fortunata riuscendo finalmente a trovare l’uomo della sua vita?

