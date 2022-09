Gemma Galgani riparte con la new entry Didier/ É due di picche a Uomini e donne!

Uomini e donne ai nastri di partenza: delusione d’amore per Gemma Galgani

La nuova stagione di Uomini e donne, in partenza il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5, si preannuncia dall’inizio di messa in onda all’insegna dei colpi di scena e delle emozioni al cardiopalmo, in particolare con la riconfermata presenza al trono over di Gamma Galgani. La storica dama partecipante al trono over di Uomini e donne, stando alle anticipazioni TV indicate da Uomini e donne classico e over, manderà via dal parterre dei pretendenti Giovanni, che l’ha corteggiata nell’ultima stagione TV del dating-show pre-vacanze estive per poi confermare un nuovo corteggiatore originario della Svizzera: si chiama Didier.

Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Chirurgo in ferie..."

In una esterna vissuta con il neo corteggiatore, Gemma Galgani non riuscirá a resistere al fuoco della passione, tanto da concedersi al bacio con il cavaliere. Tra i due sembra essersi creato un feeling importante già a primo acchito. Eppure qualcosa cambierà di lì a poco.

Una volta giunto in studio, come trapela dallo spoiler delle riprese del 31 agosto, il corteggiatore di Lugano riserverà un clamoroso dietrofront a Gemma Galgani, sorprendendola molto negativamente a quanto pare. Lui vorrà infatti chiudere la loro frequentazione. Ma cosa sarà cambiato, dopo il fuoco della passione?

Ursula Bennardo "Io e Sossio all'Isola dei Famosi? Insieme sì"/ Poi la stoccata a Gemma Galgani: "Ostenta…"

E Gemma non é il solo rientro previsto nello studio di Uomini e donne.

Le riconferme e le new entries a Uomini e donne

Dello storico parterre degli over, si riconfermeranno in studio gli ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano, le cui strada appariranno ormai divise. Il cavaliere si dichiarerà alla neo tronista Federica Aversano, la quale non ricambierà le attenzioni di lui, tanto che Riccardo deciderà di confermarsi al trono over e di non passare a corteggiarla al trono classico, correndo il rischio di essere rispedito dritto a casa, quando Maria De Filippi lo metterà dinanzi al bivio della scelta tra il ruolo di protagonista over e quello classico. Questo, mentre Ida Platano sembrerà essere presa dal riconfermato corteggiatore Alessandro Vicinanza, con cui si scambierà un bacio focoso in esterna, tanto da indispettire l’altro protagonista over Armando Incarnato, che attaccherà il primo, probabilmente non ritenendo veritiera ma dettata dalla voglia di apparire, l’effusione da parte di lui verso di lei. Tra i grandi rientri in studio si prevede anche quello del volto over Alessandro, che uscirà con una nuova dama, facendo indispettire Pinuccia. Un momento che finirà per far partire Tina Cipollari all’attacco di Pinuccia.

Gemma Galgani sibillina: "Resta il sorriso"/ Rientro a Uomini e donne a rischio?

Tra le grandi new-entries, invece, il pubblico scoprirà le due nuove troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro, rispettivamente ex corteggiatrici di Matteo Ranieri e Nicoló Brigante. La Aversano, mamma single di un figlio di due anni e mezzo, uscirà con un corteggiatore, per poi scoprire di non essersi trovata bene con lui. L’eliminato però sarà tenuto in studio dall’altra tronista, che intanto avrà confermato un altro corteggiatore con cui si sarebbe trovata bene in esterna. Per la quota azzurra del trono classico, si presenteranno anche i due neo tronisti omonimi, Federico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA