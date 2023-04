Gemma Galgani, rissa sfiorata con Paola a Uomini e Donne/ Offesa choc e lite: “Ti strappo tutti i capelli”

Lite furiosa tra Gemma Galgani e Paola Ruocco per un’offesa lanciata a Uomini e Donne

La rivalità tra Gemma Galgani e Paola Ruocco di Uomini e Donne è scoppiata in una furiosa lite, andata in onda nella puntata del 19 aprile. Le due donne, che hanno già manifestato in altre occasioni un’antipatia reciproca, si sono ritrovate faccia a faccia al centro dello studio, tra insulti e accuse. Tutto ha avuto inizio Elio, il cavaliere che stava frequentando Paola, si confronta con Gemma. Di lei svela di apprezzarne il carattere e altre qualità, ma non la fisicità e l’età, caratteristiche per le quali preferisce Paola.

Quest’ultima lancia allora alla Galgani una pesante stoccata, che lascia i presenti senza parole: “Lui vorrebbe una donna come me, perché gli piaccio fisicamente, ma affamata come te che gli si butta addosso!” Una frase che inizialmente Gemma sembra non sentire, e che è Gianni Sperti a farle notare.

Gemma Galgani perde le staffe contro Paola a Uomini e Donne: “Ti strappo tutti i capelli!”, il video

Messa di fronte all’accaduto, Gemma Galgani diventa una furia, e raggiunge Paola, mettendosi muso a muso con la rivale. Con la voce spezzata dalla rabbia, la dama la accusa: “Sei falsa, sei stratega, sei bugiarda! Io sono fatta così perché sono una persona vera! Tu invece sei quella che fa la sceneggiata! Devo chiedermi scusa per quello che hai detto! Io affamata ‘di’? Io sono affamata di sentimenti, di amore…”

Si teme quasi scoppi una rissa tra le due dame a Uomini e Donne, soprattutto quando Gemma, furiosa, arriva a minacciare Paola, dicendole: “Ti strappo tutti i capelli”, e ancora “Ti butto l’acqua addosso” La lite, alla fine, coinvolge anche Armando Incarnato e Gianni Sperti, entrambi schierati dalla parte di Gemma.

GEMMA CHE SI ALZA E VA DA PAOLA AIUTOOOO #uominiedonne pic.twitter.com/ryEqKFUzkY — trashtvstellare (@tvstellare) April 19, 2023













