Gemma Galgani, rivelazione hot a Uomini e Donne/ ”Maurizio era talmente eccitato…”

Gemma Galgani, rivelazione hot su Maurizio a Uomini e Donne

Non è stata solo l’ultima sfilata che si è tenuta nello studio di Uomini e Donne a dare ampio spazio a momenti piccanti. Nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nella puntata del 25 maggio, Gemma Galgani si è lasciata andare ad una rivelazione piccante su Maurizio, il cavaliere con il quale stava uscendo ma con cui ha poi chiuso la conoscenza.

Nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, chi è?/ Da Caserta arriva…

Al centro dello studio i due hanno iniziato a confrontarsi su alcuni messaggi inviati da lui di sera e tra questi pare ci fosse anche un riferimento ad un momento piccate che l’uomo avrebbe vissuto per lei. Rivolgendosi a Gianni, la dama ha infatti confessato: “Maurizio ha detto anche che non poteva dormire perché era talmente eccitato…”, frase che ha scatenato il vocio sorpreso di opinionisti e pubblico in studio.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo Maurizio, arriva un nuovo cavaliere

Gemma Galgani e Maurizio: confessioni piccanti a Uomini e Donne

Non è però stato l’unico momento piccante della puntata. Pare che Maurizio abbia mostrato nei confronti di Gemma Galgani una forte attrazione, tanto che la dama ha rivelato: “Ha anche fatto dei commenti bollenti sul mio décolletè”, dicendosi infine turbata anche da alcuni messaggi. Proprio per questo motivo infatti la dama ha infine deciso di chiudere la frequentazione con lui. D’altronde gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, ha dichiarato: “Tu hai frequentato uomini con cui non andavi d’accordo ma che ti piacevano. Lui non ti piace“. Ora in studio è arrivo per lei un nuovo corteggiatore: chi sia quello giusto?

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Chiude con Maurizio: "Ha provato a baciarmi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA