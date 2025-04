Gemma Galgani scatenata alla sfilata di Uomini e Donne

Gemma Galgani scatenata durante la sfilata di Uomini e donne. La puntata del 3 aprile 2025 del dating show di canale 5 è stata dedicata proprio alla sfilata femminile dal titolo “Ti do una scossa”. Come al solito, tra le dame che hanno accettato di mettersi in gioco sfilando davanti al parterre maschile è stata Gemma Galgani che ha tirato fuori il suo lato sensuale, ma anche la sua ironia. Gemma, così, è arrivata in studio prima sfoggiando il suo lato romantico e, successivamente, quello più sensuale. L’atmosfera è diventata interessante quando su Gemma è caduta dell’acqua.

La sfilata di Gemma ha scatenato l’entusiasmo dei cavalieri del trono over che hanno dato quasi tutti dieci a Gemma. Non ha mostrato lo stesso entusiasmo, invece, Tina Cipollari. “Durante le sfilate avrà anche successo, ma nella vita sentimentale prende zero. Non mi chiamate più quando entra”, sono state le parole della bionda opinionista.

Il web impazzisce per Gemma Galgani

La sfilata di Gemma Galgani ha fatto impazzire anche il web. su X, in particolare, sono tanti gli utenti che stanno esaltando la dama di Torino per l’ironia e la capacità di mettersi sempre in gioco. “Questa donna è pazza“, scrive una signora. “Gemma per non farsi fare i gavettoni da Tina se li fa da sola, ahahahhaha”, aggiunge un’altra. E ancora: “Mi sono distratta dieci minuti e Gemma ha preso tutti dieci alla sfilata”, “Ma solo io ho pensato a questa sfilata quando ho visto l’acqua che scendeva?”.

Ad assistere alla sfilata c’era anche Luciano, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani che ha assistito all’esibizione della dama di Torino che non perde l’entusiasmo e la voglia di trovare il vero amore.