Gemma Galgani scatenata a Uomini e Donne contro Cinzia Paolini: la dama del trono over non concede sconti.

E’ una Gemma Galgani senza filtri quella che sta affrontando l’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne che non le sta regalando le gioie che sperava di ricevere a settembre. La frequentazione con Mario Lenti non solo è finita ma tra i due non è rimasto neanche un rapporto amichevole. Nella puntata del 5 novembre 2025, infatti, tra Gemma e Mario c’è stata l’ennesima discussione con il cavaliere che ha puntualizzato di non volere neanche l’amicizia di Gemma. Quest’ultima, naturalmente, non è stata in silenzio ribattendo prontamente e accusandolo di essere al centro dello studio solo per popolarità e senza alcun sentimento.

Ma è contro Cinzia Paolini che Gemma si è letteralmente scatenata. Come ha spiegato anche in occasioni precedenti, la dama di Torino non ha alcuna intenzione di restare in silenzio attaccando chiunque abbia un atteggiamento non gradito. A Cinzia, così, ha rivolto parole durissime.

Gemma Galgani e Cinzia Paolini: è scontro a Uomini e Donne

Gemma Galgani ha dato vita ad uno sfogo senza filtri contro Mario Lenti e Cinzia Paolini i quali, a detta della dama, avrebbero anche poco rispetto per le persone che lavorano dietro le quinte. Secondo Gemma, infatti, Mario e Cinzia avrebbero un tono sprezzante ogni volta che si rivolgono al prossimo. Mario ha così invitato Gemma a non intromettersi continuamente ma la dama ha puntualizzato che continuerà a commentare fino a quando continuerà “a fare questi teatrini”.

Nel botta e risposta tra Gemma e Mario è così intervenuta Cinzia Paolini che ha provato a difendere il cavaliere chiedendo a Gemma di non intromettersi perché con il cavaliere sta facendo un percorso. Gemma, a questo punto, non ci ha visto più. “Conosciamo come iniziano e finiscono i tuoi percorsi” – ha sbottato la dama che poi ha aggiunto – “Faccio prima a sapere con quanti uomini sei stata che con quali…”. Cinzia, tuttavia, non è stata in silenzio accusando Gemma di non conoscerla e invitandola a non screditarla.

