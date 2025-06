Gemma Galgani si diverte fuori da Uomini e Donne e nella sua Torino è stata beccata così.

Dopo l’ultima, difficile stagione vissuta nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani si sta godendo l’estate, le amiche e il tempo libero. La dama storica del programma di Maria De Filippi non è ancora partita per il mese e sta trascorrendo questa prima parte d’estate a Torino, la sua città, dove la scorsa sera ha trascorso delle ore piacevoli in compagnia di tanti giovani. Approfittando di un evento cittadino, Gemma si è divertita e si è lasciata andare godendosi totalmente ogni istante come ha mostrato lei stessa pubblicando, poi, alcune foto sui social.

“E’ stato bellissimo condividere questa nuvola di giovani“, scrive la dama nella foto che vedete qui in basso dove è circondata da tanti giovani che si sono divertiti in sua compagnia e con cui la dama condivide l’entusiasmo per la vita.

Gemma Galgani e la delusione provata con Arcangelo

Gemma Galgani sembra abbia dimenticato la delusione vissuta con Arcangelo, il cavaliere del trono over che è stato recentemente pizzicato in dolce compagnia. Gemma è uscita per qualche settimana con Arcangelo sperando di aver finalmente trovato l’uomo giusto con cui costruire una storia importante lontano dai riflettori. Arcangelo, però, dopo poche settimane ha messo un punto alla loro conoscenza e, come ha raccontato ida Platano ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, per Gemma è stato davvero difficile accettarlo.

““A volte la sgrido, ma Gemma è fatta così: segue sempre il cuore. Ci è rimasta male, ma ha una forza straordinaria. Troverà l’amore che merita, ne sono sicura.”, sono state le parole di Ida per Gemma a cui è legata da una profonda amicizia. A settembre, quando tornerà nel trono over, Gemma riuscirà finalmente a trovare l’uomo della sua vita?