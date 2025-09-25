Gemma Galgani riceve dei complimenti inattesi a Uomini e Donne e reagisce così in studio.

Uomini e donne è tornato in onda con una nuova stagione e, sin dalle prime puntate, ha regalato emozioni e colpi di scena al pubblico che, improvvisamente, è tornato indietro di 16 anni per la presenza, nel parterre maschile del trono over, di uno dei tronisti più amati della storia del dating show di canale 5. Nella puntata del 24 settembre 2025, infatti, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Federico Mastrostefano che ha partecipato a Uomini e donne ben 16 anni fa.

Come ha detto la De Filippi in studio, quello di Federico è stato uno dei troni più divertenti durato quasi un anno e che si è concluso con la scelta di Pamela Compagnucci. Lo scorso ottobre, Federico è tornato single e non avendo ritrovato l’amore ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando nel parterre del trono over e, durante la presentazione in studio, è stato colpito da Gemma.

Federico Mastrostefano e i complimenti per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo essersi accomodato al centro dello studio di Uomini e Donne, Federico Mastrostefano ha guardato Gemma Galgani, tornata nuovamente nel parterre per cercare l’amore da favola, e non ha potuto non notare un aspetto fisico della dama di Torino. “Gemma sembra che abbia 40 anni”, ha detto il nuovo cavaliere del trono over a cui la dama ha risposto con un sorriso radioso e un grazie.

Le parole di Federico hanno immediatamente scatenato la reazione di Tina Cipollari che ha risposto al cavaliere. “Federico, avevo molta stima di te ma in questo momento l’hai persa”, ha detto la bionda opinionista scatenando le risate di Gianni Sperti. Gemma, invece, che ha accettato di conoscere due cavalieri giunti in studio per conoscerla, ha apprezzato particolarmente i complimenti di Mastrostefano.

