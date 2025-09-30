Gemma Galgani continua a non avere pace a Uomini e Donne: la dama piange ancora per Mario Lenti.

Gemma Galgani aveva cominciato la stagione di Uomini e donne con tante aspettative ma, ad oggi, sta vivendo ancora una delusione sentimentale. Durante la prima puntata della stagione, in studio, per la dama di Torino, erano arrivati Antonio e Pasquale, cavalieri interessati esclusivamente alla sua conoscenza. Con Antonio, però, non è andata bene e Gemma l’ha eliminato dopo esserci uscita mentre a Pasquale ha dato qualche possibilità in più. Tuttavia, a conquistare il cuore della dama storica del trono over, dopo un solo appuntamento, è stato Mario Lenti, un nuovo cavaliere del trono over.

Mario ha deciso di seguire le orme della figlia, Claudia, che a Uomini e donne aveva trovato l’amore in Alessio Pili Stella con cui, poi, la storia è finita. Mario ha così accettato di uscire con Gemma la quale, dopo un appuntamento e un bacio a stampo, ha mostrato un atteggiamento da “innamorata”.

Gemma Galgani: perché piange per Mario Lenti a Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 30 settembre 2025, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nella sua anticipazione, Mario Lenti si è accomodato al centro dello studio per parlare della frequentazione con Isabella, una dama che sta conoscendo dopo aver chiuso con Gemma e Magda.

Nonostante la frequentazione con Mario sia finita e lui sia ormai intenzionato a conoscere altre dame, Gemma sembra non riuscire a rassegnarsi e anche nella registrazione odierna, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, non sono mancate le lacrime della dama di Torino proprio per Mario.

