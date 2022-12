Gemma Galgani sfila a Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Fai pena”. Gianni Sperti…

Gemma Galgani torna a sfilare a Uomini e Donne

Con il ritorno delle sfilate a Uomini e Donne, in passerella, torna anche Gemma Galgani. Oltre a Roberta Di Padua, Antonella, Cristina che ha vinto e Pamela, ha sfilato anche Gemma Galgani che, per la sfilata dal tema “Un cocktail d’amore con te” ha scelto di puntare su un completo elegante ovvero un frac con cui ha incantato il parterre maschile a cui, durante le sfilate femminili, spetta il compito di dare i voti ad ogni dama che sale sulla passerella.

Federico Nicotera piange a Uomini e Donne/ Alice "Se esistessero più persone come..."

Biondissima, elegante e con un fisico snello e asciutto, la dama ha incantato sia i cavalieri tra i quali, tuttavia, non ha ancora trovato il principe azzurro che aspetta da tanto, ma anche Gianni Sperti. Chi, invece, non è stata conquistata da Gemma è stata Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Come accaduto nelle scorse stagioni, anche in questa, non mancano le frecciatine tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Se Gianni Sperti, infatti, applaude la sfilata della dama di Torino ammirando la sua eleganza e la sua scelta stilistica, la bionda opinionista la boccia. “Fai pena“, dice Tina che, ancora una volta, non condivide la scelta di Gemma.

Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Seduce in passerella, ma Tina Cipollari...

Nonostante i voti della bionda opinionista, Gemma conquista il podio piazzandosi al terzo posto. A vincere, però, è stata Cristina che, dopo la fine della conoscenza con Armando Incarnato, è ancora alla ricerca dell’amore. Sotto la foto del look di Gemma pubblicata dalla pagina Instagram di Uomini e Donne non mancano i commenti degli utenti.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni 6 dicembre: Federico Nicotera sceglie Alice? / Carola..

© RIPRODUZIONE RISERVATA