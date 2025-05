Gemma Galgani contro Arcangelo: il gesto nello studio di Uomini e Donne

Gemma Galgani regala un vero e proprio show al pubblico di Uomini e Donne nel corso della puntata del 27 maggio 2025. Dopo un duro scontro a distanza con Arcangelo durante il quale non mancano critiche e parole forti, Gemma Galgani decide di passare dalle parole ai fatti e, durante un ballo in studio a cui partecipano anche alcune coppie del trono over che si sono formate nel corso della stagione come Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, Gabriele e Tiziana, Gemma decide di colpire Arcangelo.

Mentre il cavaliere ballava con Cinzia, la dama con cui ha deciso di continuare ad uscire dopo la scelta di Marina di fare un passo indietro, Gemma li raggiunge rovesciando dei sacchetti di patatine sulla testa. Una scena ripresa dalle telecamere e che Maria De Filippi ha guardato da dietro le quinte.

Il rimprovero di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Al termine del ballo, rientrata in studio, Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni prima a Gemma Galgani che ha giustificato il gesto come un momento goliardico e poi che lasciato la parola ad Arcangelo. “Cosa vi aspettate, vi aspettate che commenti?”, è stata la domanda del cavaliere del trono over. Dopo aver visto la scena in un rvm, Tina Cipollari che, con Arcangelo sta difendendo sempre Gemma, stavolta, ha rimproverato la dama. “.Gesto bruttissimo, pessimo… il cibo non si butta. Si offre ma non si butta”.

Gemma, tuttavia, ha spiegato di aver voluto solo rendere più leggera l’atmosfera trasformando le patatine in petali che scendono sulla coppia formata da Arcangelo e Cinzia. Poi, Gianni e Tina, di fronte a Gemma intenta a sgomberare lo studio dalle patatine, hanno concluso così: “:Ma che fai ora? Pulisci lo studio? Io non so che ti è preso negli ultimi 10 minuti”,