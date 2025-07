Gemma Galgani scatenata al concerto di Tananai a Torino: la dama del trono over di Uomini e Donne è stata pizzicata così.

Gemma Galgani sorridente, entusiasta e scatenata sulle note di Tananai. La dama storica del trono over di Uomini e donne ha partecipato al concerto “Torino is fantastic” organizzato in piazza Vittorio Veneto, a Torino. L’evento è stato condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi e, tra il pubblico, c’era anche Gemma Galgani. Protagonista da anni del parterre del trono over di Uomini e Donne, Gemma è ormai diventata un volto noto del piccolo schermo e così ha partecipato in prima fila all’evento come hanno mostrato le telecamere Mediaset.

Ancora a Torino, la città dove vive e dove ha lavorato per anni, Gemma non ha così perso l’occasione per concedersi una serata spensierata e allegra circondata da tutto il pubblico che, naturalmente, l’ha riconosciuta divertendosi con lei.

Gemma Galgani: single e felice fuori da Uomini e Donne?

Sulle note di Tananai, Gemma Galgani ha cantato e ballato mostrandosi serena e tranquilla anche senza un compagno accanto. Anche l’ennesima stagione del trono over di Uomini e Donne, infatti, non ha portato l’amore nella vita della dama di Torino che ha chiuso la stagione con una grande delusione: quella che le ha provocato Arcangelo. Come ha sottolineato Ida Platano, Gemma ha ricevuto un durissimo colpo da Arcangelo con cui sperava di poter costruire una vera storia d’amore.

Storia che non è mai nata perché il cavaliere ha deciso di chiudere la relazione per dedicarsi alla frequentazione con altre dame. Un durissimo colpo per Gemma che, più volte, ha ribadito di essersi sentita presa in giro da lui. Tuttavia, a distanza di mesi, Gemma sembra aver dimenticato totalmente la delusione vissuta con Arcangelo. In attesa di tornare nel parterre del trono over a settembre, Gemma si sta godendo l’estate e chissà che, nelle prossime settimane, non si conceda una vacanza anche con l’amica Ida Platano.