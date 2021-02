Gemma Galgani/ “Sono sfortunata, ma sogno di lasciare Uomini e Donne con…”

Gemma Galgani, 71 anni, è senza dubbio la dama più famosa della tv. La torinese è da anni presenza fissa nello studio di Uomini e Donne e per il pubblico da casa, che segue le sue vicende sentimentali, è ormai un’amica. La nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi non è iniziata nel migliore dei modi per Gemma: “Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti, non perdo la speranza di riuscire prima o poi a trovare il vero amore”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ultima delusione è arrivata da parte di Maurizio Guerci, che dopo le vacanze di Natale ha interrotto la conoscenza con la dama: “Ho la sfortuna di incontrare nel mio cammino uomini molto diversi tra loro, ma che purtroppo spesso non hanno l’unica cosa che cerco davvero: la trasparenza”. Lo scorso anno Gemma ha frequentato il giovanissimo Nicola Vivarelli, di cui conserva un bellissimo ricordo: “Con lui non c’è stato nulla di concreto. Abbiamo ritrovato una dimensione di affetto prima della sua partenza… i suoi valori mi hanno conquistato”.

Gemma Galgani in cerca della felicità

In ogni puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani subisce gli attacchi dell’opinionista Tina Cipollari, che accusa la dama di essere troppo pretenziosa nei rapporti: “Io sono una donna molto presente nella vita di chi frequento. mi preoccupo per questi uomini. Ma quando è il loro momento di preoccuparsi per me, fanno sempre dieci passi indietro”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Nonostante l’età, l’esperienza e le numerose delusioni, Gemma continua a credere nell’amore e a vivere ogni incontro con fiducia: “Sono impavida mi butto a capofitto nelle situazioni senza paura… voglio solo condividere un tramonto dei momenti insieme, trovare un po’ di felicità”. Tra pochi giorni sarà San Valentino e Gemma Galgani spera di festeggiare quel giorno con una persona speciale. Il suo sogno resta comunque quello di trovare l’uomo della sua vita a Uomini e Donne: “Vorrei uscire da qui con gli occhi che brillano d’amore per un uomo”.



