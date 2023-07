Gemma Galgani: “Sono sgomenta”/ L’appello per la terra della dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani e la riflessione sulla Terra

Gli ultimi avvenimenti meteorologici che hanno sconvolto l’Italia con violenti nubifragi al nord e vasi incendi al Sud, prevalentemente in Sicilia, hanno sconvolto tutti. Tante le riflessioni sui social e tra queste spicca anche quella di Gemma Galgani che ha voluto dedicare un post all’argomento. Nella sua lunga riflessione, la dama del trono over di Uomini e Donne non nasconde di essere spaventata da tutto ciò che sta accadendo nell’ultimo periodo. “Sono sgomenta davanti alla nostra meravigliosa Terra, dove se non ci fossi nata, l’avrei scelta talmente bella e generosa per viverci”, scrive la dama di Torino.

“Avevamo tutto; colline, montagne, fiumi, laghi, campagna, mare! Un piccolo lembo di terra che si affaccia su tutti i mari cosi indifesa ma coraggiosa”, continua Gemma che non nasconde il rammarico per i cambiamenti che la Terra ha subito per mano dell’uomo.

Gemma Galgani e l’appello per la Terra

Determina e senza alcuna voglia di arrendersi, Gemma Galgani, nella sua riflessione, rivolge un appello affinché si agisca concretamente per proteggere la Terra ed evitare futuri disastri naturalistici. La dama di Torino spiega di essere pronta a scendere in campo personalmente per dare il proprio contributo a qualsiasi iniziativa.

“Se c’è necessità faccio un appello al volontariato, io ci sono e sono pronta ad affiancare qualsiasi situazione, ho ancora tanta forza ed ancor di più se d’utilizzo per il prossimo e per la nostra amata Italia”, conclude la dama che mette da parte le riflessioni sull’amore per lanciare un appello ancora più importante.

