Gemma Galgani e la sorpresa per Gianamrco Steri a Uomini e donne

Protagonista dalla prima puntata della prima stagione del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha assistito a tantissime scelte emozionandosi di fronte alla nascita di nuovi amori. Ad ogni tronista, poco prima della scelta, Gemma Galgani ha sempre fatto recapitare un regalo e un pensiero per augurargli nuova fortuna in vita del momento finale del percorso. Dopo aver conosciuto Gianmarco Steri come corteggiatore di Martina De Ioannon e aver assistito alla scelta di quest’ultima che a Gianmarco ha preferito Ciro Solimeno, Gemma ha guardato tutto il trono di Gianmarco.

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti: ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne?/ Lui smentisce con un video

Di fronte ai baci, ma anche alle discussioni, spesso, la dama di Torino non è riuscita a nascondere la propria emozione senza, tuttavia, svelare apertamente la propria preferenza per una corteggiatore. Poco prima della scelta finale, così, Gemma ha deciso di far recapitare una sorpresa al tronista.

Il regalo di Gemma Galgani per Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Ai microfoni di WittyTv, Gianmarco Steri, prima della scelta, ha raccontato tutte le emozioni vissute a Uomini e Donne. Nel ripercorrere i vari mesi, ha anche svelato di essere stato sorpreso da Gemma Galgani che ha voluto esprimergli la propria vicinanza con un regalo. La dama di Torino ha scelto di regalare a Gianmarco e alla sua futura fidanzata due portachiavi con due strumenti del lavoro di Gianmarco che, nella vita, è un barbieri accompagnando il tutto da un dolce biglietto:

Uomini e Donne, Alessio e Claudia sono tornati insieme? L'avvistamento/ Il suo futuro nel Trono Over

“Un piccolo pensiero per un grande trono. Soprattutto dopo un lungo percorso in tua compagnia, prima nelle vesti di corteggiatore e poi di tronista. Sei sempre stato sincero, autentico, istintivo e col tempo hai sicuramente maturato un sentimento profondo per la fortunata che hai scelto. Goditi la gioia del momento ed un futuro meraviglioso. Io sono qui anche per farti tornare con i piedi per terra, per riprendere il tuo tanto amato lavoro a ritmo serrato. Ti sarà possibile pensare a questo meraviglioso tuo percorso e quando andrai ad aprire il tuo negozio, se dimentichi le chiavi… nessun problema! Lei ti raggiunge e ti porta le sue. Ora dovrete condividere tutto e quindi, perché no? Iniziamo da questo piccolo accessorio per voi. Con immenso affetto, Gemma”.

Gloria e Guido si sono lasciati dopo Uomini e donne?/ "Si professava innamorato, ma senza fatti"