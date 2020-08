Gemma Galgani sostituisce Tina Cipollari a Uomini e Donne?/ Rivoluzione in vista ma..

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono da anni le grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Gemma, presente in trasmissione sin dalla prima puntata, continua a cercare l’amore in tv con la bionda opinionista che non smette di punzecchiarla dando vita a simpatici siparietti che, ormai da dieci anni, divertono il pubblico di canale 5. A settembre, però, stando ad un’indiscrezione raccolta dal settimanale Nuovo, i ruoli potrebbero invertirsi. “Maria De Filippi è ora pronta a fare un’altra grande rivoluzione: invertire i ruoli di Tina e Gemma”, scriverebbe il magazine diretto da Riccardo Signoretti come riporta il portale Blogtivvu. Un’ipotesi, tuttavia, che per il momento non sarebbe ancora confermata soprattutto perchè per sedersi tra le dame, Tina dovrebbe essere single.

Rivoluzione a Uomini e Donne? Gemma Galgani e Tina Cipollari sempre protagoniste

Maria De Filippi starebbe davvero pensando di rivoluzionare il trono over trasformando Gemma Galgani in opinionista? Secondo un’indiscrezione riportata da Nuovo, come scrive il portale BlogTivu, la De Filippi sarebbe pronta ad operare il grande cambiamento. Tuttavia, tale indiscrezione parlerebbe anche di Tina Cipollari tronista per trovare l’amore. Ipotesi che, per il momento, sarebbe da escludere dal momento che, pochi giorni fa, la stessa Tina Cipollari ha smentito la fine della sua storia d’amore con il ristoratore Vincenzo. Il cambiamento, dunque, potrebbe interessare solo Gemma che, dopo l’ultima stagione conclusa con il flirt con il 26enne Nicola Vivarelli, potrebbe abbandonare il parterre delle dame per sedersi proprio accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti come nuova opinionista. Per scoprire se tali indiscrezioni saranno vere, non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione.



