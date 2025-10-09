Gemma Galgani sta male a Uomini e Donne per Mario Lenti e abbraccia Tina Cipollari che prova a consolarla.

Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne e Tina Cipollari corre in suo soccorso. Quella del 9 ottobre è stata una puntata particolarmente difficile per Gemma Galgani che ha chiesto scusa a Mario Lenti per le critiche che gli ha rivolto nella scorsa puntata. Scossa per aver mostrato un lato inedito di sé, Gemma ammette di essere in difficoltà. In studio, Mario la abbraccia accettando le sue scuse e spiegandole che non è accaduto nulla. Mario, inoltre, spiega a Gemma di considerarla una bellissima persona e di voler costruire un rapporto d’amicizia con lei.

Gemma, tuttavia, appare davvero scossa e, dopo aver ballato con Mario, decide di uscire dallo studio accompagnata da Tina Cipollari. Maria De Filippi, pensando ad uno scherzo di Tina, la richiama ma la Cipollari si difende: “Per una volta che faccio un gesto carino”. Dietro le quinte, poi, accade l’impensabile ovvero Gemma abbraccia Tina e, dallo studio, Gianni Sperti commenta così: “Momento storico”, sono le parole dell’opinionista.

Tina Cipollari difende Gemma Galgani a Uomini e Donne e attacca Mario Lenti

“Hai bisogno che ti chiamo un medico? Ti senti male? Tieni, prendi questo e asciuga le lacrime”, ha detto Tina Cipollari dietro le quinte mentre le telecamere mostravano una Gemma Galgani in difficoltà. “Sta male veramente”, ha poi aggiunto l’opinionista mentre Mario Lenti ha deciso di intervenire per provare a sistemare le cose.

“Dopo che tu sei la causa di questo, esci anche fuori? Gemma, lascialo perdere. Ma certo che lui la illude. Per lei quel ballo voleva dire come riavvicinarsi”, ha detto Tina Cipollari. Gemma, poco dopo, è poi rientrata in studio.

