Preoccupazione per Gemma Galgani dopo una fotografia sui social, parla la dama di Uomini e Donne e spiega cos'è successo.

Cos’è successo a Gemma Galgani? Sta male? Da poco tempo la dama ha lasciato il programma come tutti gli altri partecipanti di Uomini e Donne per la consueta pausa estiva. Neanche quest’anno, per lei, è stata una stagione fortunata, anzi. Forse la dama torinese si sta sentendo sempre più sottotono a causa dei corteggiatori che si rivelano poi una grande delusione (come Arcangelo), alcuni bisognosi solo di fama e di conseguenza, pronti ad uscire con lei unicamente per diventare celebri. Ma quello che sta preoccupando i fan nelle ultime ore è lo stato di salute di Gemma Galgani, vediamo cos’è successo.

Teresanna Pugliese piange all’Isola: “Non sono così!”/ Poi sorpresa del marito Giovanni in Honduras!

La dama torinese nonchè assoluta protagonista del programma ha mandato in panico i suoi follower dopo che ieri ha pubblicato una storia su Instagram raffigurante la macchinetta della pressione. A quel punto, molti dei seguaci l’hanno inondata di messaggi chiedendole spiegazioni su cosa fosse successo. Gemma Galgani, infatti, non è solita mostrare la sua vita privata sui social, per questo motivo uno scatto come quello ha fatto subito pensare che si trattasse di qualcosa di grave. Ma andiamo a vedere cos’ha risposto la pioniera di Uomini e Donne dopo l’allarme dei suoi fan.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, 16-22 giugno 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Gemma Galgani, cos’è successo? L’ipotesi dei fan sulla malattia

Gemma Galgani ha voluto rassicurare tutti dopo il trambusto sui social: “Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato, era solo una piccola indisposizione“. La protagonista di Uomini e Donne ha quindi rassicurato tutti sul suo stato di salute, anche se al momento non ha pubblicato notizie sulla sua malattia. In ogni caso, ha approfittato di questo momento per ringraziare i tanti fan che si sono prontamente attivati per aiutarla in questo momento difficile esaltando il potere della condivisione.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 16 giugno/ Omar Fantini a ‘scoppio ritardato’, Mirko stratega

Quello che conta è che adesso Gemma Galgani sta bene. Molti hanno pensato che si sia trattato di un calo di pressione dovuto dal caldo, vista la foto della macchinetta. Il caldo di questi giorni e l’estate torrida che stiamo vivendo possono infatti mettere a dura prova tutti, e anche i personaggi del mondo dello spettacolo.