Gemma Galgani, svolta ‘hot’ a Uomini e Donne/ Baci languidi e proposte piccanti da Silvio: è amore?

Gemma Galgani ‘piccante’ a Uomini e Donne: la conoscenza con Silvio va a gonfie vele

Gemma Galgani continua ad essere una protagonista assoluta di Uomini e Donne. Dopo un periodo di conoscenze brevi e finite male, la dama del trono over sembra averne intrapreso una che potrebbe rivelarsi l’amore che da tempo cerca. Nelle ultime settimane la sua conoscenza con Silvio Venturato, 71enne di Novara, ha creato non poco scalpore in studio, soprattutto per alcune uscite piccanti. In poche uscite a due, Gemma e Silvio si sono scambiati sguardi languidi, baci appassionati, e non sono mancate vere e proprie proposte hot!

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Esterna bollente con Silvio: poi è lite con Gianni...

“Le cose vanno bene, quello che ho detto corrisponde a realtà. È una donna affascinante”, ha confermato Silvio Venturato a Uomini e Donne, commentando una delle ultime esterne fatte con la Galgani. “Ci sono stati baci passionali, c’è affetto e passione, è tenero” ha continuato allora la dama al settimo cielo.

Uomini e donne, Gemma Galgani: "Mi ha chiesto di leccargli..."/ Retroscena con Silvio

Gemma e Silvio, dettagli hot sulla loro frequentazione: nascerà l’amore?

D’altronde ciò che spesso Gemma Galgani ha lamentato nelle sue precedenti conoscenze a Uomini e Donne è stata la mancanza di un trasporto fisico sincero. Con Silvio questo tipo di trasporto proprio non manca, anzi è talvolta così accentuato da creare imbarazzo alla dama, che in alcune occasioni si è con lui lamentata del suo linguaggio ‘spinto’. Un esempio? Quando in una esterna si è lanciato con una proposta molto piccante, chiedendole: “Facciamo petting?”

E nel corso dell’ultima registrazione non sono mancati altri dettagli audaci riguardando un bacio alla francese molto appassionato. Sembra, insomma, che tra Gemma e Silvio l’intesa fisica non manchi. Sarà da capire se questa passione si trasformerà in un grande amore.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Con Silvio baci passionali": Gianni non è convinto

© RIPRODUZIONE RISERVATA