Gemma Galgani torna sui social/ Prima di Uomini e Donne, la dama in cerca di dolcezza con…

Gemma Galgani in cerca d’amore?

Gemma Galgani, oltre ad essere sin dalla prima puntata la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne, è anche molto seguita dai fan sui social. In questa calda estate, tuttavia, la dama sta pubblicando pochi contenuti e, diversamente dagli altri anni, non è ancora riuscita a trascorrere qualche giorno con Ida Platano che si sta godendo la sua prima estate con il fidanzato Alessandro Vicinanza. Gemma, tuttavia, dopo giorni di silenzio in cui ha pubblicato solo post dedicati a Temptation Island, programma che ha seguito con interesse come milioni di italiani, ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram un tenero video.

Nelle immagini, la dama mostra la bellezza dei cani che ama esattamente come i gatti. Un video molto dolce che ha conquistato i fan sicuri che anche la Galgani abbia bisogno della stessa dolcezza.

Gemma Galgani in cerca dell’amore

Negli scorsi giorni, il nome di Gemma Galgani è finito al centro del gossip per un presunto avvistamento con un uomo più giovane. Una voce non confermata quella intorno alla Galgani che, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà nel parterre del trono over per mettersi ancora una volta in gioco e provare a trovare finalmente il principe azzurro che aspetta da tempo.

Ad accoglierla in studio, il prossimo 11 settembre, non ci sarà solo Maria De Filippi, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, con un post sui social, ha confermato la propria presenza in trasmissione smentendo le varie fake news.

