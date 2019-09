Gemma Galgani tradita da Pietro/ Uomini e Donne: “esco anche con Patrizia”

Puntata difficile per Gemma Galgani nella nuova settimana di Uomini e Donne che si apre con il trono over. Oltre ad essere attaccata da Barbara De Santi e Tina Cipollari, Gemma è costretta ad affrontare una dura realtà. Gemma ha cominciato la nuova avventura nel parterre del trono over uscendo con Pietro, un cavaliere di bell’aspetto che ha subito conquistato le attenzioni della dama. Quest’ultima, però, pensava di essere l’unica donna che stava conoscendo. A quanto pare, però, non è affatto così. Gemma rivive la settimana rivedendo il filmato del suo appuntamento con Pietro. “Perchè nella sfilata non mi hai dato dieci?”, chiede Gemma in esterna. Poi si torna in studio e Pietro rivela di frequentare un’altra donna. Si tratta di Patrizia, una nuova dama del parterre. Un’amara scoperta per Gemma che sperava di cominciare la nuova stagione con un copione diverso rispetto al passato.

GEMMA GALGANI TRADITA DA PIETRO: LA REAZIONE DI TINA CIPOLLARI

La rivelazione di Gemma Galgani scatena la reazione furiosa di Tina Cipollari che accusa la dama del trono over di attirare sempre corteggiatori fasulli che arrivano in trasmissione non perchè interessati a corteggiarla, ma perchè attratti dalle telecamere e dalle luci della ribalta. “Vengono qua solo per mettersi in mostra perchè sanno che l’unica allocca che cerca rogna sei tu”, sbotta la bionda opinionista dopo una discussione tra Jean Pierre e Anna per Gemma. Anna, infatti, accusa il cavaliere di averle detto di non essere realmente interessato alla Galgani. Il cavaliere nega tutto, ma Gemma non riesca a nascondere la delusione trattenendo a stento le lacrime e scatenando la reazione della Cipollari.

