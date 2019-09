Gemma Galgani/ Tre cavalieri per la dama di Uomini e Donne, ma Tina…

Gemma Galgani è decisa a trovare l’amore e appare fiduciosa di poter concludere la nuova stagione del trono over di Uomini e Donne con un cavaliere al suo fianco. Gemma, infatti, nella nuova stagione del dating show di canale 5, non ha perso tempo cominciando a conoscere subito i suoi nuovi pretendenti. Dopo aver scartato Cristiano nella scorsa puntata, Gemma è andata avanti lasciando il numero a tre, nuovi cavalieri. Nella puntata odierna del trono over, seduta al centro dello studio, la Galgani racconta le emozioni che sta provando in queste prime settimane di trasmissione. Tra i cavalieri che piacciono a Gemma e che la Galgani ha intenzione di continuare a conoscere c’è Pietro con cui ha intenzione di uscire. La voglia d’amore di Gemma, così, dà modo a Tina Cipollari di punzecchiarla come ha fatto coinvolgendo anche Pietro.

GEMMA GALGANI: E’ AMORE CON PIETRO?

Protagonista del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata della prima stagione, Gemma Galgani, in tutti questi anni, ha ricevuto numerose delusioni senza, tuttavia, perdere la voglia di credere nell’amore. Decisa a trovare il principe azzurro che non è ancora arrivato, Gemma ha deciso di conoscere Pietro che, in vista del primo appuntamento serale con la dama, ha ricevuto un regalo da parte della Cipollari che gli ha consigliato di prendere una compressa di viagra prima d’incontrare la Galgani. Di fronte al gesto di Tina, la Galgani ha sorriso invitando, però, il cavaliere a non ascoltare la bionda opinionista. Tra Gemma e Pietro, dunque, nonostante le battute di Tina, nascerà l’amore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA