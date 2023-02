Gemma Galgani trova l’amore e lascia Uomini e donne?/ Spunta Silvio e…

Uomini e donne, Gemma Galgani avvia una nuova conoscenza: si tratta del cavaliere new entry al trono over

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Gemma Galgani che potrebbe presto lasciare il format, dal momento che cede alla corte di un nuovo cavaliere partecipante al trono over. Ebbene sì, Gemma avvia una nuova frequentazione ed é quanto si apprende al nuovo appuntamento del trono over di Uomini e donne registrato il 19 febbraio 2023, relativamente alle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over online. Al rientro in studio, nel dettaglio, Gemma Galgani si palesa fortemente interessata alla conoscenza di una nuova persona. Si tratta di una new entry tra i cavalieri presenti alla corte del trono over di Maria De Filippi. L’uomo in questione subentra nel cuore di Gemma Galgani, dopo l’uscita di scena dell’ultimo cavaliere a cui lei si é detta interessata, Alessandro Sposito. Quest’ultimo ha lasciato il dating show di Maria De Filippi per l’esclusiva di coppia concessa alla dama Pamela Felini. Ma a quanto pare Gemma Galgani non rinuncia all’amore. Tanto che si concede alla conoscenza di Silvio, la new entry tra i cavalieri presenti a Uomini e donne.

Che per la dama torinese sia finalmente giunta ora di cambiare pagina nella vita sentimentale?

Gemma Galgani scorda Giorgio Manetti?

Negli anni, va detto, che Gemma Galgani non si é mai risparmiata dal punto di vista dei sentimento, tanto da dirsi più volte coinvolta in più relazioni avviate in TV, alla corte di Uomini e donne, a distanza ravvicinata l’una dall’altra. Ma come procede all’esordio la relazione avviata con Silvio, per la veterana di Uomini e donne? Stando agli spoiler TV del momento tutto sembra procedere per il verso giusto. Si deduce, quindi, che Silvio sia interessato all’ex storica del “gabbiano” Giorgio Manetti, almeno tanto quanto lei lo sarebbe di lui. O almeno questo é quanto trapela al momento della possibile nuova coppia di Uomini e donne.

