Gemma Galgani twerka e mostra il fondoschiena a Giovanni/ Bufera a Uomini e Donne

Gemma Galgani twerka a Uomini e donne per Giovanni

Gemma Galgani non ha ancora trovato l’amore a Uomini e donne, ma non si arrende e la prova è arrivata nel corso della puntata del 17 novembre. La dama di Torino, dopo aver incontrato in studio Giovanni, ha accettato di uscire con lui per conoscerlo meglio. Gemma che non si è mai risparmiata nelle sue frequentazioni mettendosi totalmente in gioco, mostrando i propri sentimenti senza paura.

Sin dalla scorsa stagione del programma di Maria De Filippi, Gemma non sta avendo pace in amore e sta portando a casa diverse delusioni. La speranza della dama di Torino, tuttavia, continua a sperare di trovare il principe azzurro e, durante il primo appuntamento, ha provato a sedurre il cavaliere arrivato in studio esclusivamente solo per lei.

Il ballo sensuale di Gemma Galgani scatena le critiche a Uomini e donne

Per provare a sedurre Giovanni e capire se ci possa essere qualcosa con lui, Gemma Galgani, durante il loro appuntamento, ha provato a sedurlo ballando e mostrando il fondoschiena. La dama di Torino, tuttavia, in studio, ha ammesso di non aver provato nulla nei confronti di Giovanni che lo considera troppo diverso dal suo mondo.

La scelta della Galgani scatena la reazione dello studio e di Tina Cipollari che aveva già previsto il finale di tale conoscenza. Gemma, dunque, è nuovamente senza pretendenti avendo scelto di mettere subito un punto alla conoscenza con Giovanni che non è riuscito a conquistare le sue attenzioni.

