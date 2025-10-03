Dopo lo scontro con Magda, il pubblico critica Gemma Galgani, sempre protagonista del trono over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima stagione, è tornata ufficialmente in trasmissione e, sin dalle prime puntate della nuova edizione, è stata spesso al centro dello studio. Gemma, infatti, ha conosciuto subito Antonio e Pasquale, due cavalieri arrivati nel programma esclusivamente per lei: dopo essere uscita con entrambi, la dama di Torino ha deciso di mandare a casa Antonio e di trattenere Pasquale anche se a conquistare le attenzioni di Gemma è stato Mario Lenti, papà dell’ex dama Claudia Lenti e nuovo cavaliere della trasmissione.

Con Mario, Gemma ha mostrato subito molto entusiasmo e un atteggiamento da “innamorata” al punto che, dopo aver scoperto degli appuntamenti del cavaliere con Magda, un’altra dama del parterre, non ha nascosto la propria gelosia attaccando la rivale con cui c’è stato una durissima discussione.

Le critiche del web a Gemma Galgani dopo il ritorno a Uomini e Donne

Gemma Galgani si è mostrata battagliera con Magda a cui non ha perdonato neanche un sorriso fatto durante la visione delle esterne fatte con Mario Lenti e ironizzando anche sull’atteggiamento e sull’accento della dama. “Perchè devi essere così sarcastica? Non hai altri argomenti quando sei in esterna con lui? Vacci piano con me perchè caschi male eh…Sei una recita continua…”, ha detto Gemma. “Gemma, ma sei impazzita? Adesso fa anche il movimento con il seno…”, le parole di Maria De Filippi che si è ritrovata davanti una Gemma totalmente diversa.

Il pubblico, invece, ha visto una gemma che continua a compiere le stesse dinamiche dando vita a rivalità con le altre dame come accaduto nella scorsa stagione con Marina che, come lei, usciva con Arcangelo. “I soliti teatrini di Gemma da anni. Un dejavu dell’anno scorso con Marina. Uguale”, scrive una signora.