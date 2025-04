Gemma Galgani: finisce la conoscenza con Francesco a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 16 aprile 2025 non è stata bellissima per Gemma Galgani che è tornata ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Francesco, un cavaliere già presente nel parterre del trono over con cui ha deciso di uscire. Maria De Filippi annuncia così l’esterna scatenando la prima reazione di Tina Cipollari che non crede all’interesse della dama per i cavalieri con cui sta uscendo. Dopo la messa in onda dell’esterna, in studio arriva Francesco che, con le sue parole, conquista la simpatia di Tina Cipollari dando, però, una forte delusione a Gemma.

“Io sono qua per trovare una persona sia vicino a me e che abbia l’indipendenza che ho io…Io non sono qua a perdere tempo come non voglio farvelo perdere a voi…”, ha detto il cavaliere spiazzando Tina che non si aspettava tali dichiarazioni.

La delusione di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Francesco, Gemma Galgani non nasconde la delusione perché non si aspettava un epilogo del genere. “Io ringrazio soltanto che sto zitta perchè se dovessi parlare…Io guido benissimo…Ho la patente…”, sono state le parole della di Torino. Maria De Filippi ha così raccontato che Francesco, alla redazione, ha detto di non essersi trovata bene a cena con Gemma e che sperava che la serata finisse il prima possibile.

“Con Gemma onestamente non vedevo l’ora che finisse la serata…”, ha detto Francesco che ha poi aggiunto di essersi trovato molto bene, invece, a cena con un’altra dama. “Viva Francesco che ha avuto il coraggio di dire la verità…Bravo…”, ha commentato Tina Cipollari. “Evito tutto quello che potrei raccontare Francesco perchè sono una signora…Te lo evito…” è intervenuta Gemma che, invitata da Francesco a rivelare tutto, ha aggiunto – “Abbiamo fatto una figura bruttissima al ristorante, dove hai contestato la cena, il pagamento…Mi hai fatto pure tornare indietro…Lasciamo perdere tutto il resto ed evito di tirare fuori la storia del dromedario…Poi l’ananas? Lasciamo perdere…”

