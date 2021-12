Gemma Galgani: “Un anno difficile”/ Lo sfogo prima del ritorno a Uomini e Donne

Gemma Galgani si accinge a salutare il 2021, un anno difficile per la dama del trono over di Uomini e donne che ha dovuto fare i conti con nuove delusioni sentimentali. Anche l’anno che sta per terminare, infatti, non ha regalato a Gemma il grande amore che sogna ormai da tempo. Nonostante sia nella scorsa stagione che in quella attualmente in corso abbia avuto diverse frequentazioni, Gemma non ha ancora trova il principe azzurro che sogna. La favola d’amore che, prima di lei hanno vissuto ex dame ed ex cavalieri del trono over, non è ancora arrivata.

Raffaella Mennoia "Gemma Galgani? Non è un esempio"/ "Problemi legali con ex di UeD"

Prima della pausa natalizia, Gemma aveva cominciato a frequentare il signor Leonardo, un cavaliere giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Tra i due, sin dal primo appuntamento, è nato un feeling speciale, ma prima della pausa natalizia del dating show di canale 5, l’arrivo di un nuovo pretendente aveva allontanato Leonardo. In attesa di capire cosa accadrà nella vita sentimentale di Gemma, sul suo profilo Instagram, si legge un duro e amaro sfogo.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Scoppia la passione con Leonardo?

Lo sfogo di Gemma Galgani durante la pausa di Uomini e Donne

Gemma Galgani, in occasione del Natale, si è lasciata andare ad una riflessione sull’anno vissuto. Le parole della dama di Torino sono veritiere, ma anche amare. Gemma, infatti, ripensa agli ultimi dodici mesi e ammette di aver vissuto momenti davvero difficili.

“Questo è stato un anno difficile per tutti noi, però ci ha insegnato ad apprezzare le piccole cose, a non dar niente per scontato.E poi arriva Natale dove per alcuni la solitudine è tra le sensazioni più tristi, penso alle persone anziane, alle persone che lavorano senza sosta, a chi vorrebbe essere con la propria famiglia al completo ma che purtroppo non c’è più, perché le feste sono il momento familiare per eccellenza, da condividere con i nostri cari …] Chi ha la possibilità di trascorrerlo con la famiglia ha un prezioso tesoro, una fonte di calore dove si forgiano i valori, custodite il vostro tesoro dentro a uno scrigno e tenetelo stretto perché ha un valore inestimabile”, ha scritto la Galgani.

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Isabella Ricci, arriva la pace?

© RIPRODUZIONE RISERVATA