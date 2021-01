Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Sbagli sempre i tempi…”

Tina Cipollari non difende Gemma Galgani. “Anche se avesse lontanamente ragione, passa sempre dalla parte del torto perché si appiccica. Una donna intelligente chiude, non insiste. Io credo che Maurizio non abbia avuto degli atteggiamenti leali, ma non difendo lei”, commenta Tina Cipollari. “Non è stata una semplice conoscenza, è stato un rapporto più profondo che lui ha vissuto in modo molto leggero e non mi piace la facilità con cui lui abbia chiuso”, dice ancora Gianni Sperti. “Non puoi fare la donna ferita e abbandonata. Se non eri sicura della persona che avevi di fronte, potevi aspettare. Sbagli sempre i tempi perché dopo 10 giorni che conosci un uomo non puoi sapere vita, morte e miracoli”, dice ancora Tina. “Quello che è successo è stato voluto da entrambi le parti. Non ti rinfaccerei mai una cosa del genere”, spiega Maurizio. “Però dici che sono stata pesante e noiosa per una telefonata”, afferma amaramente la dama di Torino. “Avete dato un’importanza diversa alle notti trascorse insieme” fa notare Maria De Filippi a Gemma che dà ragione, poi, alla conduttrice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LITE TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI

Botta e risposta tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. “La cosa che mi ha ferita di più è che abbia detto che sia stata io a voler fare l’amore con lui. Si è manifestato in modo diverso da come lo avevo descritto. Per me fare l’amore è baci e carezze”, dice Gemma Galgani riferendosi alle parole dette da Maurizio Guerci nella scorsa puntata. “Queste cose le dicono le donne più giovani. Le donne della sua età cercano una compagnia per andare al cinema a fare una passeggiata”, commenta Tina Cipollari. “Per Tina è sempre colpa mia. Pensavo che, per una volta, potesse essere più sensibile e più umana nei miei confronti. Sono abbastanza demoralizzata, ma abbastanza forte per non perdere me stessa”, aggiunge la dama di Torino. “Lui è venuto con te perché quasi lo hai obbligato. Ti fai trattare da zerbino. Lo capisci che non piaci a nessuno?”, sbotta Tina dopo aver accolto Gemma sulle note di “Cinque giorni”, la canzone di Michele Zarrillo. “Non hai rispetto per te stessa”, aggiunge ancora la bionda opinionista, “Manchi di sensibilità”, ribatte Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI, NUOVO CONFRONTO CON MAURIZIO

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuovi problemi per Gemma Galgani che torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Maurizio Guerci. Dopo aver trascorso il Capodanno da sola, Gemma è tornata ufficialmente single. Una decisione che è stata presa dal cavaliere 50enne che ha deciso di mettere un punto alla storia con la dama di Torino che non ha nascosto la delusione e l’amarezza per una scelta che l’ha colta inaspettata. Nell’esporre i motivi della sua decisione, Maurizio è apparso deciso e per nulla intenzionato a tornare sui propri passi. Dopo un durissimo botta e risposta con il suo ex cavaliere, anche Gemma sembrava essersi rassegnata, ma come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, tenterà un ultimo riavvicinamento.

GEMMA GALGANI RICONQUISTA MAURIZIO GUERCI?

Gemma Galgani non si arrende e, dopo il confronto con Aurora Tropea, torna al centro dello studio dopo il classico sfogo dietro le quinte. La scorsa puntata è stata molto difficile per Gemma che ha dovuto dire addio al sogno di vivere una bellissima storia d’amore con Maurizio. Nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi, la dama di Torino torna a parlare del suo rapporto con Maurizio che, già dalla volta scorsa, aveva chiuso. La Galgani, tuttavia, ha provato un riavvicinamento senza, tuttavia, far cambiare la situazione. Non mancano, così, i continui battibecchi con Tina Cipollari, pronta a criticare l’atteggiamento e l’approccio che Gemma ha con gli uomini che frequenta. In studio, dunque, scoppierà la lite tra la bionda opinionista e la dama storica del trono over?



