Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Ancora lacrime in studio dopo l’addio di Maurizio?

Gemma Galgani ancora provata dalla decisione di Maurizio Giaroni di lasciare la trasmissione? Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, dopo essere caduta, Gemma ha ricevuto la notizia dell’addio di Maurizio che ha deciso di lasciare il programma non sopportando le critiche. La dama di Torino non ha nascosto la delusione provando, anche, a fargli cambiare idea. “La serata è stata bellissima, il tuo abbraccio è stato più importante di qualsiasi bacio. Mi hai messo un braccio intorno al collo, ci siamo tenuti la mano e ce la siamo accarezzata. Io sono stata serena, protetta”, ha ammesso la Galgani raccontando la serata trascorsa con il cavaliere. Nonostante le belle emozioni vissute, tuttavia, Maurizio ha deciso di andare via spezzando il cuore di Gemma.

GEMMA GALGANI E LA RICERCA DEL PRINCIPE AZZURRO

Nonostante anche la conoscenza con Maurizio Giaroni non sia andata come si aspettava, Gemma Galgani non si arrende e continua a cercare l’amore della sua vita. Da quando partecipa al trono over, la dama di Torino ha conosciuto diversi pretendenti senza, tuttavia, riuscire a trovare il principe azzurro che continua ad aspettare. L’inizio della stagione in corso sembrava promettente e l’incontro con Maurizio Guerci aveva restituito entusiasmo alla dama. Purtroppo, ad oggi, Gemma si ritrova nuovamente senza pretendenti. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi ci saranno importanti novità? In studio, arriveranno nuovi corteggiatori per la dama di Torino? Lo scopriremo a partire dalle 14.45.

