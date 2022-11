Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Delusa da Franco, Maria smaschera il cavaliere

Maria De Filippi contro Franco a Uomini e donne

Maria De Filippi si sbilancia e prova a far capire a Gemma Galgani che da parte di Franco, il cavaliere con cui è uscita dopo avergli lasciato il numero di telefono, non prova alcun interesse nei suoi confronti. Dopo aver fatto intervenire Ida Platano sperando che, di fronte alle parole dell’amica Gemma avrebbe chiuso, Maria si è esposta direttamente.

“Sta preparando il terreno per il due di picche che ti darà la prossima settimana. Ho provato a fartelo capire facendo intervenire altre persone, ma non lo capisci”, dice la conduttrice provando a proteggere Gemma evitandole una nuova delusione sentimentale. Delusa e amareggiata, dopo aver compreso il senso delle parole di Maria, Gemma ha deciso di chiudere definitivamente con Franco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuova delusione per Gemma Galgani

Franco, dopo aver accettato il numero di telefono di Gemma Galgani per curiosità, in studio, commenta così la serata trascorsa con la dama di Torino. “E’ stata una serata molto piacevole. Prima di tutto è stata una sorpresa che non mi aspettavo e come ho detto a Gemma è stata una sorpresa molto gradita perché io, solitamente, le organizzo e non le ricevo mai. Mi ha fatto molto piacere e non mi aspettavo un’accoglienza di questo tipo. Dopo l’aperitivo siamo andati a cena e abbiamo parlato”, racconta Franco. “Non è scattato il bacio?”, chiede Gianni Sperti. “Non c’è stato il bacio”, risponde Gianni. “Ti sei accorta se gli piaci?”, chiede Maria De Filippi. “Secondo me sì”, risponde la dama di Torino. “Sei una visionaria. Ti vai sempre ad infilare in storie che non hanno futuro”, commenta Gianni.

Maria De Filippi chiede così a Ida Platano d’intervenire per aiutare Gemma. “Non le sei piaciuta. Ha parlato solo di una serata piacevole”, dice la Platano. “Vedendo l’esterna mi sembrava di vedere la nonna con il nipote. Il bacio sulla guancia era di semplice affetto”, conclude Gianni. “Sei uscito per cortesia“, commenta Ida. “Non è cortesia. Sta usando Gemma per stare al centro dello studio”, sbotta ancora Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e il nuovo pretendente a Uomini e donne

Dopo il lungo momento dedicato a Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri che ha espresso il desiderio di abbandonare il parterre del trono over di Uomini e donne, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Gemma Galgani torna al centro dello studio per un confronto con Franco, uno dei nuovi cavalieri a cui, nonostante la differenza d’età, ha deciso di lasciare il numero di telefono. Franco, a sua volta, ha accettato il numero di Gemma, ma anche di uscire con lei per poterla conoscere meglio.

Nelle scorse puntate, la scelta di Franco di uscire con Gemma Galgani ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che ha puntato il dito contro il cavaliere non credendo affatto al suo interesse per la dama di Torino.

Gemma Galgani chiude con Franco a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani e Franco si confronteranno sull’appuntamento che si sono concessi. A quanto pare, Gemma non mostrerà molto entusiasmo per il nuovo cavaliere.

La dama di Torino che continua a credere fortemente nell’amore, deciderà di chiudere subito la conoscenza con Franco o, nonostante non sia totalmente convinta, deciderà di concedergli un’altra possibilità sperando che le prime sensazioni cambino? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.











