Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento con Franco? Tina…

Gemma Galgani potrebbe tornare al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della nuova puntata, per raccontare le novità della sua vita sentimentale. Nella scorsa puntata, la dama di Torino aveva mostrato interesse per Franco, un nuovo cavaliere del parterre maschile che ha conquistato la ribalta facendo infuriare le signore per i voti assegnati durante l’ultima sfilata femminile. Nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha annunciato la presenza di una signora per Franco che ha lavorato come insegnante. Gemma, tuttavia, non ha noscosto di trovarlo un uomo interessante.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 2 febbraio 2022: Gemma esce con Franco?

Franco, tuttavia, appare orientato verso un altro tipo di donna. Cosa accadrà, dunque, con Gemma? Il cavaliere deciderà di concederle una possibilità uscendo con lei e chiuderà considerandola solo una conoscente?

Gemma Galgani, nuova delusione in arrivo?

Tina Cipollari è pronta a commentare le nuove avventure sentimentali di Gemma Galgani. Tra la bionda opinionista e la dama di Torino non mancano mai le occasioni per discutere. Dopo aver litigato per il gesto di Gemma che ha portato fuori dallo studio la sedia di Tina, cosa accadrà nella nuova puntata del dating show?

GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE/ La sedia sparisce e...

Di fronte alle novità sentimentali di Gemma, il commento di Tina arriverà puntuale. Più volte la bionda opinionista ha esortato la dama di Torino a cambiare atteggiamento e approccio con gli uomini per provare a costruire una storia: Gemma deciderà di ascoltarla o andrà avanti per la propria strada?

