Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento con un nuovo cavaliere: Tina…

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con una nuova puntata che dovrebbe avere come prima protagonista Gemma Galgani. Nell’ultimo periodo, le vicende sentimentali della dama di Torino non regalano grandi colpi di scena, ma Gemma che continua a credere fortemente nell’amore nonostante le diverse delusioni che ha dovuto affrontare nella sua vita sia prima che durante Uomini e Donne, è pronta a rimettersi in gioco.

La dama di Torino, così, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, avrebbe accettato di uscire con un nuovo cavaliere. Un appuntamento di conoscenza per la dama di Torino che, tuttavia, potrebbe arrivare in studio per condividere con il pubblico le emozioni provate come è già accaduto in passato. La dama, dunque, svelerà i dettagli dell’appuntamento.

Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari e Nadia?

A commentare le vicende sentimentali di Gemma Galgani ci sarà, come sempre, Tina Cipollari che non perderà occasione per esprimere la propria opinione. Gemma, tuttavia, nelle scorse puntate, più che con Tina, ha discusso con Nadia, un’altra dama del parterre. Di nadia, la Galgani ha parlato anche in un’intervista rilascia ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Non la considero un’amica e ho smesso di credere alla solidarietà femminile, almeno nel parterre in studio: mi è sembrato si dimostrasse, fin dall’inizio, stranamente interessata proprio alle mie conoscenze maschili, che casualità! E dopo la delusione di Leonardo che tutti sappiamo, l’arrivo di un uomo per me così interessante come Massimiliano mi aveva davvero riacceso l’interruttore dell’entusiasmo”, ha spiegato la dama di Torino.

