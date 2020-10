Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Biagio e nuove lacrime?

Nel bene e nel male, Gemma Galgani è la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne da dieci anni a questa parte. La dama di Torino che, con il tempo, ha rinnovato la propria immagine e il proprio look, all’interno della trasmissione di Maria De Filippi ha vissuto storie importanti. Dopo la fine della relazione con Giorgio Manetti, tuttavia, non è più riuscita ad avereuna stabilità sentimentale. Dopo aver frequentato Nicola Vivarelli, l’arrivo di Paolo le aveva fatto ritrovare entusiasmo, ma anche quella storia è finita. Tuttavia, Gemma ha immediatamente ritrovato il sorriso uscendo con Biagio, un cavaliere del trono over che ha più volte ribadito l’interesse nei suoi confronti. Dopo essere uscita con lui in amicizia, Gemma ha deciso di continuare a frequentarlo e, per lei, le sorprese sarebbero dietro l’angolo.

GEMMA GALGANI, AMORE CON BIAGIO? LA DELUSIONE E’ DIETRO L’ANGOLO

Gemma Galgani non smette di credere nell’amore e un bacio con Biagio farà sentire nuovamente le farfalle nello stomaco. Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, infatti, sappiamo che Gemma riceverà un bacio molto passionale dal cavaliere che la omaggerà anche regalandole un’orchidea. Un gesto che, tuttavia, il cavaliere farà anche con altre dame deludendo fortemente Gemma che passerà così dalla gioia alle lacrime. Il cuore della Galgani, dunque, continua a non trovare pace. Cosa accadrà, dunque, con Biagio? La Galgani deciderà di andare comunque avanti con lui o sceglierà di troncare subito per evitare di soffrire nuovamente come è già accaduto in passato?



