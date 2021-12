Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Leonardo: nasce l’amore?

Gemma Galgani è pronta a regalare nuove emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Se Isabella Ricci ha lasciato la trasmissione con Fabio, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’amore. La dama di Torino, protagonista della trasmissione sin dalla prima puntata del trono over, non perde le speranze di trovare il principe azzurro. Dopo le ultime delusioni, in primis quella vissuta con Costabile, Gemma continua ad essere molto corteggiata e, nelle ultime puntate del trono over, la dama ha conosciuto il signor Leonardo.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: bacio per Gemma Galgani?

Quando il cavaliere è arrivato per la prima volta in trasmissione, Leonardo ha potuto parlare con Gemma solo a distanza. La dama, infatti, a causa del covid, è stata assente per qualche puntata e i primi approcci con Leonardo sono avvenuti con delle conversazioni telofoniche, ma ora i due hanno cominciato a frequentarsi.

SCELTA ROBERTA GIUSTI A UOMINI E DONNE, CHI È? SAMUELE CARNIANI!/ Smacco per Luca...

Gemma Galgani, colpo di fulmine con Leonardo a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, come riferiscono le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Gemma Galgani, al centro dello studio, racconterà le emozioni che sta provando con Leonardo. Tra i due, infatti, è già scattato il bacio. Per la dama di Torino sarà stato un colpo di fulmine? Leonardo proverà le stesse emozioni di Gemma?

Come sempre non mancheranno i commenti di Tina Cipollari, sempre pronta a commentare le vicende sentimentali della dama di Torino che, nonostante tutto, non perde le speranze di vivere la sua favola d’amore.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 16 dicembre: nuova tronista in arrivo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA