Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio e “passerina” per Maurizio: Biagio…

Puntata elettrizzante quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 1° dicembre, per Gemma Galgani, sempre più protagonista del trono over. Dopo essersi scagliata contro Sabina e Maria, accusandole di essere complici, Gemma tornerà al centro dello studio del dating show di canale 5 per ricominciare a parlare delle proprie vicende sentimentali. Gemma continua a conoscere sia Biagio che Maurizio anche se tra i due prova molto più interesse per quest’ultimo. La nuova puntata inizia così con la decisione di Biagio. Il cavaliere, deluso da Sabina ed essendo convinto che, effettivamente, sia d’accordo con Maria, deciderà di chiudere con lei e di continuare solo con Gemma. Una scelta che farà piacere alla Galgani che, tuttavia, sembrerà avere occhi solo per Maurizio con cui, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, ha vissuto un momento importante.

GEMMA GALGANI E LA CENA CON BACIO CON MAURIZIO

Una cena romantica per Gemma Galgani e Maurizio? La dama e il cavaliere, nella nuova puntata di Uomini e Donne, racconteranno di essere usciti a cena. Durante l’appuntamento, Maurizio ha anche ricevuto da Gemma, come regalo, un vino chiamato “passerina”. La serata tra i due, inoltre, si sarebbe conclusa con un bacio. Un gesto che scatenerà la reazione di Valentina che deciderà di chiudere con Maurizio non potendo condividere le sue attenzioni con una dama molto più grande di lei. Gemma, tuttavia, affermerà di non dare importanza alla differenza d’età così come Maurizio che sembrerà intenzionato a portare avanti la conoscenza. La dama storica del trono over, dunque, ha finalmente trovato il principe azzurro che aspettava da tanto tempo?



