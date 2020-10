Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio focoso con Biagio, poi la batosta

Gemma Galgani torna ad essere la protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni della puntata registrata lo scorso 3 ottobre pubblicate dal Vicolo delle News, Gemma tornerà al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Biagio. Gemma, ammetterà di essere rimasta delusa dall’atteggiamento del cavaliere che, nella scorsa puntata, aveva regalato i fiori non solo a lei, ma anche ad Aurora e Maria. Oggi, però, la dama di Torino si mostrerà felice della nuova conoscenza. La frequentazione con Biagio procederebbe a gonfie vele. La dama, infatti, racconterà anche di aver ricevuto un bacio molto passionale dal cavaliere. Il momento sereno, tuttavia, sarà rovinato da una rivelazione di Maria.

GEMMA GALGANI, TUTTO FINITO CON BIAGIO?

Maria, un’altra dama del trono over di Uomini e Donne con cui Gemma Galgani si è già scontrata nelle scorse puntate di Uomini e Donne, svelerà un retroscena che causerà una profonda delusione alla dama di Torino. Maria, infatti, racconterà di non essere potuta uscire con Biagio perchè aveva una festa di compleanno. Da qui la decisione di Biagio di uscire con Gemma. Come reagirà la Galgani? Come sempre, a scagliarsi con Gemma sarà Tina Cipollari che non tollera più i suoi atteggiamenti con gli uomini. Quale sarà, invece, la reazione di Biagio? Confermerà le parole di Maria o smentirà quest’ultima rassicurando la dama di Torino? Lo scopriremo nella nuova puntata di Uomini e Donne.



