Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio passionale con Biagio, ma la felicità…

Una nuova puntata di Uomini e Donne porterà Gemma Galgani nuovamente al centro dello studio del dating show di canale 5. La dama di Torino, chiusa la frequentazione con Paolo, ha immediatamente dato il via ad una nuova conoscenza con cui è già uscita a cena. Una serata piacevole che ha convinto Gemma ad uscire ancora con lui. Cosa accadrà, dunque, tra Gemma e Biagio nella nuova puntata di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, per Gemma, la nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi, le regalerà gioie e dolori. La Galgani entrerà in studio raggiante e felice più che mai per l’evoluzione del rapporto con Biagio. Gemma, infatti, racconterà di essere uscita con il cavaliere e di aver ricevuto quello che definirà un “bacio por*o”. La dama, tuttavia, aggiungerà che avrebbe preferito ricevere un bacio più romantico. Il momento dedicato a Gemma, però, non finirà qui.

GEMMA GALGANI DELUSA DA BIAGIO? AMARA SCOPERTA A UOMINI E DONNE

Gemma Galgani passerà rapidamente dalla felicità alla delusione. La dama di Uomini e Donne racconterà di aver trascorso dei piacevoli momenti con Biagio che, oltre ad averle dato un bacio molto passionale, le ha anche regalato un’orchidea. A quanto pare, però, Gemma non è l’unica dama ad aver ricevuto l’omaggio floreale dal cavaliere. Prima Aurora e poi un’altra dama confesseranno di aver ricevuto, a loro volta, un’orchidea da Biagio il cui atteggiamento farà letteralmente infuriare Gemma che non nasconderà la propria delusione. La dama, dunque, deciderà di chiudere definitivamente con il cavaliere o gli darà una seconda possibilità sperando di sbaragliare la concorrenza delle altre dame?



