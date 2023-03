GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Esterna bollente con Silvio: poi è lite con Gianni…

Gemma Galgani, esterna bollente con Silvio

Sorriso radioso ed entusiasmo alle stelle per Gemma Galgani che si accomoda al centro dello studio dopo il video dell’esterna fatta con Silvio, il nuovo cavaliere che sta conoscendo e con cui si è lasciata totalmente andare con baci, abbracci, balli sensuali e attenzioni particolari. Dopo l’arrivo in studio di Gemma, Maria De Filippi fa entrare anche Silvio a cui la dama fa i complimenti per l’atteggiamento che ha avuto con lei. Gemma, dopo i saluti, si scaglia contro Paola, rea di aver provato a mettersi tra lei e Silvio chiedendo al cavaliere di ballare.

“Sei stata scorretta perchè lui ha mostrato un interesse per me. Non so perchè lo fai: pensi di essere superiore?”, chiede la Galgani molto infastidita. “Non è la prima volta che chiedo ad un signore di ballare. Ho chiesto a Silvio di ballare perchè non ti avevo vista”, si giustifica Paola. “Ma come puoi pensare che io non ci fossi?”, ribatte ancora Gemma. Gianni Sperti difende Gemma e accusa Paola di invitare a ballare tutti gli uomini interessati a Gemma per poter avere i suoi minuti di visibilità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Nuova puntata di Uomini e Donne che torna in onda oggi, martedì 7 marzo, con Gemma Galgani protagonista. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi, al centro dello studio, si accomoderà nuovamente Gemma Galgani che mostrerà un lato inedito di sè. La dama del trono over di Uomini e Donne ha cominciato una nuova frequentazione con un nuovo cavaliere del trono over e tra i due pare ci sia stato il classico colpo di fulmine.

Gemma non nasconde il proprio entusiasmo parlando di un bacio passionale mostrando una Gemma che il pubblico non vedeva da tempo. Il momento di felicità di Gemma, tuttavia, si concluderà poco dopo quando il cavaliere si scontrerà con Gianni Sperti.

Lite tra Gianni Sperti e il nuovo cavaliere di Gemma Galgani

Durante il confronto con Gemma Galgani, il nuovo cavaliere si presenta come il “difensore delle donne”. Tuttavia, subito dopo, il cavaliere critica l’atteggiamento di Paola, un’altra dama del trono over. Tale atteggiamento del cavaliere causerà la reazione di Gianni Sperti che punterà il dito contro il cavaliere, reo di aver mostrato una parte che, a detta dell’opinionista, non corrisponderebbe al vero.

Il momento di gioia della dama di Torino si scatenerà in un motivo di scontro tra il nuovo pretendente di Gemma e Gianni Sperti. Come reagirà, invece, la dama di Torino? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

