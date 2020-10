GEMMA GALGANI, LITE CON TINA A UOMINI E DONNE PER GIORGIO/ “Sei perfida”

Nuova lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. A scatenare tutto è un’intervista rilasciata da Tina al settimanale Nuovo. “Incontro spesso Giorgio quando vado a Firenze insieme alla sua storica fidanzata”, spiega Tina di fronte alle foto pubblicate dal magazine. “Tu sei arrabbiata perché Giorgio si è fidanzato con una donna più bella e più giovane di te. Io lo vedo sempre in compagnia, ma c’è una bella differenza tra questo ed insinuare che io abbia una storia con lui”, sbotta Tina Cipollari. “Ti dà fastidio vederlo in copertina con un’altra donna. Tu sei pazza”, aggiunge la bionda opinionista. “L’hai fatto apposta a mostrarti così perché io sto ancora qua”, replica Gemma. “Sei solo contenta di poter dire che lui sia fidanzato mentre io sono qua. Sei perfida. Non mi piace il fatto che una donna come lui debba fare una cosa così. Io non l’avrei mai fatto”, conclude la dama (aggiornamento di Stella Dibenetto).

GEMMA GALGANI, LA CONOSCENZA CON BIAGIO CONTINUA

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella nuova puntata del dating show di canale 5. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, non sarà una puntata facile per la dama di Torino. Dopo i continui battibecchi con Nicola Vivarelli e le discussioni con Tina Cipollari, Gemma ha ritrovato il sorriso grazie alla conoscenza con Biagio che la rende serena e felice. Nel corso della nuova puntata, Gemma racconterà di aver pranzato con il cavaliere e di aver trascorso dei piacevoli momenti con lui. Un appuntamento piacevole, dunque, per la Galgani che ha anche baciato il cavaliere in modo appassionato. Tutto, dunque, sembrerebbe procedere per il verso giusto, ma per Gemma Galgani, dietro l’angolo, c’è una brutta sorpresa. La dama storica del trono over, infatti, scoprirà ciò che non si aspettava affatto.

GEMMA GALGANI DELUSA DA BIAGIO: LUI ESCE CON MARIA E SABRINA

Nessuna esclusiva tra Gemma Galgani e Biagio. Il cavaliere di Uomini e Donne sta continuando a frequentare anche Maria e Sabrina e, nella puntata odierna del dating show, la dama di Torino scoprirà ciò che ha fatto il cavaliere. La dama Maria, infatti, racconterà di essere stata raggiunta da Biagio in ospedale nel giorno in cui è nata la nipotina. Come se non bastasse, in studio arriverà Sabrina che confesserà di essere uscita a cena con Biagio lo stesso giorno in cui il cavaliere ha pranzato con Gemma. Per la Galgani sarà un duro colpo e farà fatica ad accettare la situazione. Cosa deciderà di fare? chiuderà definitivamente con Biagio o deciderà di andare comunque avanti?



