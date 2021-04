GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ “Aldo è gradevole, per ora è amicizia”: Tina…

Nuova frequentazione per Gemma Galgani che ha deciso di conoscere Aldo, un nuovo cavaliere di 69 anni, simpatico e desideroso di trovare l’amore. Dopo aver visto la prima parte dell’esterna di Gemma e aver ascoltato il suo sfogo, Tina Cipollari tornata in trasmissione dopo diversi giorni di assenza, ha così commentato le vicende sentimentali della dama di Torino. “Una Gemma insopportabile e ridicola. Dice che i signori cercano donne più giovani, ma lei è la prima a cercare uomini più giovani”, ha detto Tina, In studio, Gemma e Aldo ammettono di stare bene insieme anche se per entrambi è ancora un’amicizia. “Aldo è gradevole, per ora è un amico”, spiega Gemma. “Non credo al colpo di fulmine, i miei grandi amori sono nati dopo mesi”, ha invece detto Aldo. Tina, però, è convinta che tra i due non nascerà mai niente (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GEMMA GALGANI E L’AMICIZIA CON NICOLA

Gemma Galgani protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? La trasmissione di Maria De Filippi torna in onda oggi, giovedì 15 aprile, con una gradita sorpresa ovvero il ritorno nel parterre femminile di Ida Platano che, ufficialmente single, ha deciso di riprovare a cercare l’amore nel dating show di canale 5. Tuttavia, la puntata di oggi potrebbe essere aperta, come al solito, da Gemma Galgani e dal suo sfogo dietro le quinte. La dama di Torino sta attraversando un momento particolare. I cavalieri con cui sperava di poter cominciare una conoscenza hanno dichiarato di vederla solo come un’amica e solo in compagnia di Nicola Vivarelli ha ritrovato il sorriso. Anche Nicola, però, ha precisato di considerarla un’amica al punto che Gemma si è detta ben disposta a dargli consigli e a cucinare per lui e Alice, una ragazza che ha chiamato la redazione per conoscerlo.

GEMMA GALGANI, TRIANGOLO CON NICOLA VIVARELLI E ALICE?

Come sarà andata la cena tra Nicola Vivarelli, Gemma Galgani e Alice? A proporre a Gemma di trasformarsi in chef per Nicola e la sua pretendente, nella puntata trasmessa ieri, era stata Maria De Filippi. La proposta della conduttrice era stata accolta favorevolmente da Gemma che si era informata sui gusti della giovane. La dama di Torino, dunque, si sarà limitata a preparare la coppia per la probabile, futura, nuova coppia del trono over o avrà cenato con loro? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena.

