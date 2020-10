Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Cena con Biagio e Tina Cipollari…

Gemma Galgani tornerà protagonista di Uomini e Donne anche nella puntata in onda oggi, venerdì 9 ottobre? La dama del trono over, dopo essere stata la protagonista di un duro confronto con Paolo che ha ribadito la propria intenzione di porre fine alla loro conoscenza nonostante il tentativo di Gemma di riconquistare la sua fiducia con una sorpresa, avrebbe già voltato pagina. La Galgani contro cui Tina Cipollari continua a scagliarsi non tollerando i suoi atteggiamenti nei confronti degli uomini, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo il rifiuto di Paolo che le ha preferito Sabina e Maria, si sarebbe consolata con un altro cavaliere, precisamente con Biagio che, nelle scorse puntate, aveva manifestato l’intenzione di conoscere e frequentare la Galgani.

GEMMA GALGANI E LA CENA CON BIAGIO: MARIA DE FILIPPI INDAGA

Chiuso definitivamente il rapporto con Paolo, Gemma Galgani ha deciso di tuffarsi subito in una nuova conoscenza uscendo a cena con Biagio il quale sta anche conoscendo Maria, una signora più giovane della dama torinese. Gemma si mostrerà molto interessata al cavaliere spiazzando Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, cercherà di capire se quello di Gemma sia un vero interesse per Biagio o il tentativo di far ingelosire Paolo da cui sembrava molto presa. La decisione della Galgani di cominciare immediatamente una nuova frequentazione scatenerà la reazione di Tina Cipollari, convinta che, ancora una volta, Gemma stia sbagliando tutto non solo nell’approccio, ma anche nella scelta degli uomini. Come reagirà la dama storica del trono over?



