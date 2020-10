Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Cena con Biagio: interesse reale o ripicca?

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne dando il via ad una nuova settimana del dating show di canale 5. Dopo aver chiuso definitivamente la conoscenza con Paolo che ha annunciato di non voler più uscire con lei non provando più alcun interesse nei suoi confronti, Gemma si ritrova al centro dello studio insieme a Maria. Di fronte alle due dame, invece, si accomoderà Biagio, un cavaliere che, nelle scorse settimane, aveva espresso il desiderio di conoscere meglio Gemma. Dopo aver mantenuto le distanze essendo concentrata su Paolo, la Galgani ha deciso di concedere una seconda possibilità a Biagio con cui è uscito a cena. Il cavaliere, però, sta frequentando anche Maria e, di fronte alla doppia conoscenza del cavaliere, non nascondere la propria gelosia. Un atteggiamento che spingerà Maria De Filippi ad indagare sui sentimenti della dama di Torino.

GEMMA GALGANI DAVVERO INTERESSATA A BIAGIO?

Gemma Galgani è davvero interessata a Biagio o la sua è una semplice ripicca nei confronti di Paolo? L’improvviso interesse della dama di Torino per Biagio, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, non convincerà Maria De Filippi che proverà a capire cosa si nasconde dietro il suo interesse. Maria, infatti, le farà notare come, fino a poco tempo fa, fosse interessata a Paolo provando solo un sentimento d’amicizia per Biagio. Come risponderà la dama di Torino? Darà ragione alla De Filippi o svelerà il motivo che l’ha spinta ad uscire a cena con il nuovo pretendente poco dopo aver rotto con Paolo?



